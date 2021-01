(VIDEO) Durant gana duelo a Jokic y Nets, sin Irving, a Nuggets

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- El alero Kevin Durant hizo valer su condición de estrella y con un doble-doble de 34 puntos y 13 asistencias encabezó el ataque de los Brooklyn Nets en el partido que ganaron este martes por 122-116 a los Nuggets de Denver., informaron este miércoles medios deportivos.

El base-escolta reserva Caris LeVert agregó 20 tantos, incluidos dos triples, dio seis asistencias y capturó cinco rebotes como sexto jugador de los Nets (6-6), que rompieron racha de dos derrotas seguidas.

El escolta Bruce Brown encestó 16 puntos, incluidas las canastas del empate y la ventaja en la recta final, sustituyendo al base Kyrie Irving, inmerso en la polémica y la investigación de la NBA tras haber aparecido en un vídeo de una fiesta de cumpleaños familiar, bailando, y sin utilizar máscara protectora de la boca.

👀 EVERY ANGLE of @KDTrey5's game-sealing stepback!

34 points, 13 assists for KD…his @BrooklynNets take on the Knicks Wed. at 7:30 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/CkmM4qPDfj

— NBA (@NBA) January 13, 2021