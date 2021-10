Durant afronta la nueva temporada con el objetivo de sumar su tercer título

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kevin Durant acaba de cumplir 33 años y próximamente afrontará la que será su 15º temporada NBA con el objetivo de brindarle a los Brooklyn Nets el primer título de su historia.

El dos veces MVP de las Finales NBA ha explicado al medio ESPN su evolución como jugador desde que fuera seleccionado por los extintos Seattle Supersonics con el pick 2º del Draft 2007.

«Cuando eres más joven quieres establecerte pronto en la liga», señaló Durant. «A veces puedes pensarlo demasiado y puedes pensar mucho en las reacciones y opiniones de los demás porque estás en tu viaje hacia la perfección. Pero hay que empezar a relajarse un poco y entender de qué va todo esto, y entender que este es un deporte a largo plazo. Y definitivamente entenderlo ha hecho que mi mentalidad estuviera un poco más tranquila al venir cada día a entrenar y no centrarme en todas esas cosas», explicó.

Los Nets son ampliamente considerados favoritos para el título junto a los vigentes campeones, Milwaukee Bucks, y el nuevo proyecto que han montado los Lakers. Harden, Irving, Durant, Joe Harris, Millsap, Aldridge, Griffin… Un sinfín de notables jugadores que el año pasado tuvieron como tope las Semifinales del Este.

«Sí, la presión externa realmente no nos importa mucho. Creo que todos nos presionamos internamente porque nos exigimos mucho cada día y quieres jugar bien cada vez que sales al parqué. Así somos los competidores», reconoció.

«En cuanto al ruido exterior, sin faltarle el respeto a periodistas, a nuestras familias, amigos e incluso seguidores que esperan que hagamos tanto… Si no estamos a la altura, al final del día no importa demasiado. Pero queremos salir a jugar un gran baloncesto todas las noches y nos exigimos nosotros mismos. Espero que salgamos a la pista con algo de fanfarronería y mucha intensidad. Pero el ruido exterior no debería importarle demasiado a este gran grupo de jugadores», concluyó.

Relacionado