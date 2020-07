Dúo urbano Samuel Panther y Chris Ken  estrena nuevo tema “Nah Contigo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dúo artístico del género urbano, Samuel Panther y Chris Ken, estrenan su más reciente sencillo, titulado “Nah Contigo” canción que ha calado en la preferencia del que escucha los temas de la agrupación musical.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el tema empieza a gustar en la población que consume ese tipo de música, escuchándolo principalmente en páginas digitales donde las reproducciones se multiplican cada día.

Bajo la firma de la disquera Bilieve Records, han fusionado su música haciendo colaboraciones con grandes artistas del género como “Chimbala” quien junto a Pedro Strop, interpretaron la canción (El Chupón), a la que ha llegado al gusto popular, alcanzando un total 55 mil novecientas cuarenta y dos visualizaciones en la plataforma digital de Youtube en tan sólo dos meses de su lanzamiento.

Asimismo, han unido fuerzas con el artista urbano “EL BRA 357” quienes conjuntamente interpretan la canción (La Quiero), la misma tiene un alcance de 130 mil trecientos veinte visualizaciones convirtiéndolos en la nueva sensación de la música urbana del momento.

El comunicado agrega que Samuel Panther y Chris Ken se perfilan como los nuevos intérpretes de la música trap, reggaetón, dembow y otros géneros fusionados, que con su visión de mantenerse en el gusto popular se proyectan como la nueva generación de jóvenes en imponer la calidad, representando la industria de la música urbana llevando a sus seguidores una opción diferente dentro del mercado musical.

Sostiene que los mismos gozan de amplio repertorio en sus producciones, canciones como: La Quiero, No Me llames, Lo Chavo, Me Luce To, Pueto Pa’ Lo’ Mío, Millonario, Sentimiento Bajo Cero, Con La Manilla, Lo Que Seba No Me Hace Falta, No Hago Coro con Traicionero, Ella Priva En Fina, Kitipo, La Otra; han escalado en la preferencia de la gente, siendo estas más escuchadas en plataformas digitales como: Youtube, Apple, Amazon y Spotify.

Yunior Samuel Mejía Cordero y Cristopher Castro mejor conocidos como “Samuel Panther” y “Chris Ken” comenzaron su carrera artística como dúo en 2018, logrando así una sinergia inigualable, generando un efecto superior donde combinan la calidad musical de sus voces y el dinamismo juvenil de sus liricas.

Anuncios

Relacionado