“Dune” gana premios, BAFTA rinde homenaje a Ucrania

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – La épica de ciencia ficción “Dune” (“Duna”) ya obtuvo cuatro premios de los 11 por los que compite en los BAFTA del cine británico, que regresaron el domingo con una ceremonia de gala presencial tras haber sido un evento reducido en 2021 debido a la pandemia.

Actores nominados como Benedict Cumberbatch y Lady Gaga estuvieron entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres antes de la ceremonia conducida por la actriz y comediante Rebel Wilson.

El evento del año pasado se llevó a cabo en gran medida en línea, sólo con los anfitriones y presentadores en persona. Este año, las estrellas se reunían a la sombra de la sangrienta invasión rusa en Ucrania.

Krishnendu Majumdar, presidente de la Academia de Cine Británica (BAFTA, por sus siglas en inglés), inauguró el espectáculo con un mensaje de apoyo a Ucrania.

“Nos solidarizamos con aquellos que luchan valientemente por su país y compartimos su esperanza de un regreso a la paz”, dijo.

Entonces siguió la ostentación, con la diva Shirley Bassey, de 85 años, y una orquesta en vivo interpretando “Diamonds Are Forever” para conmemorar el 60 aniversario de las películas de James Bond.

“Bond cumple 60 años y sus novias 25”, bromeó Wilson, quien bajó el tono de su habitual material obsceno para la transmisión televisiva por la BBC a primeras horas de la noche.

“Dune” de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothee Chalamet y Zendaya, llegó con 11 nominaciones que incluyen mejor película. La saga espacial ambientada en un planeta desértico se llevó al comienzo de la ceremonia los premios a los mejores efectos visuales, sonido, cinematografía, de Greig Fraser, y música original, de Hans Zimmer.

“The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Jane Campion, ambientada en la década de 1920 en Montana y protagonizada por Cumberbatch como el dueño de un rancho, cuenta con ocho, entre ellas mejor película y dirección.

Si Campion se lleva el trofeo de dirección, será sólo la tercera mujer gane y la segunda en dos años consecutivos, pues Chloe Zhao ganó por “Nomadland” en 2021.

La semiautobiográfica “Belfast” de Kenneth Branagh, sobre una infancia ensombrecida por los violentos “problemas” (Troubles) de Irlanda del Norte, tiene seis nominaciones, incluyendo mejor película. La última cinta de James Bond con Daniel Craig, “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”); el musical de Steven Spielberg “West Side Story” (“Amor sin barreras”) y el drama sobre el paso a la adultez de Paul Thomas Anderson “Licorice Pizza” tienen cinco nominaciones cada cual.

Las nominadas a mejor película son “Dune”, “The Power of the Dog”, “Belfast,” “Licorice Pizza” y la comedia sobre un desastre natural “Don’t Look Up” (“No miren arriba”).

La categoría separada de mejor película británica incluye “After Love” (“Después del amor”), “Ali & Ava”, “Belfast”, “Boiling Point” (“Hierve”), “Cyrano”, “Everybody’s Talking About Jamie” (“Todos hablan de Jamie”), “House of Gucci” (“La casa Gucci”), “Last Night in Soho” (“El misterio de Soho”), “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”) y “Passing” (“Claroscuro”).

Los candidatos a mejor actor son Cumberbatch, Adeel Akhtar por “Ali & Ava”, Mahershala Ali por “Swan Song” (“El canto del cisne”), Stephen Graham por “Boiling Point”, Leonardo DiCaprio por “Don’t Look Up” y Will Smith por “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”).

Las nominadas a mejor actriz: Lady Gaga por “House of Gucci”, Alana Haim por “Licorice Pizza”, Emilia Jones por “CODA”, Renate Reinsve por “The Worst Person in The World” (“La peor persona del mundo”), Joanna Scanlan por “After Love” y Tessa Thompson por “Passing”. La categoría es la más impredecibles de la noche; actuaciones aclamadas como las de Kristen Stewart como la princesa Diana en “Spencer” y Olivia Colman en “The Lost Daughter” (“La hija oscura”) no fueron postuladas.

Los premios BAFTA generalmente se entregan una o dos semanas antes de los Oscar y se han convertido en un escenario importante de la temporada de premios. Los Premios de la Academia de Hollywood se entregarán el 27 de marzo.

La academia de cine británica ha ampliado su membresía con derecho a voto y ha cambiado sus reglas en los últimos años en un intento por abordar la evidente falta de diversidad en las nominaciones. En 2020, ninguna mujer fue postulada a mejor dirección por séptimo año consecutivo, y los 20 candidatos en las categorías de actuación principal y de reparto fueron blancos.

Los organizadores de los premios dicen que están comprometidos a apoyar a los nuevos talentos, y este año todos los artistas en la categoría de actuación de reparto son nominados por primera vez. Incluyen a Woody Norman por “C’mon C’mon” (a los 11 años, el más joven de la lista este año) y a Ariana DeBose, quien interpreta a Anita en “West Side Story”.

La celebración del cine fue moderada, con muchos asistentes reflexionando sobre la guerra que se libra al otro lado de Europa.

Cumberbatch lució una insignia en la solapa con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana. Dijo que era para oponerse al “megalomaníaco” presidente ruso Vladimir Putin que “hace llover el terror” sobre Ucrania.

“Es un momento muy aterrador y triste”, dijo en la alfombra roja. “Aunque este es un gesto, y la gente puede decir que es falso, es algo que puedo hacer esta noche”, además de presionar a los políticos británicos para que acojan a más refugiados de la guerra.

Jonas Poher Rasmussen, director de la película animada “Flee”, la historia de un refugiado afgano, dijo que era “surrealista” estar en una entrega de premios cuando “el mundo arde”.

Pero expresó que las imágenes de millones de personas expulsadas de sus hogares en Ucrania subrayan el mensaje de que “estas historias deben contarse”.

CORTESÍA: AP

Relacionado