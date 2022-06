Duncan Robinson trabajará para recuperar sus minutos con los Heat

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El caso de Duncan Robinson ha sido todo un ‘Expediente X’ en el último tramo de la temporada regular y parte de los playoffs donde ha perdido su condición de escolta titular en Miami Heat para disputar poco más de los minutos de la basura.

Cabe recordar que el camino de Robinson hasta la NBA no ha sido sencillo tras ganarse sus minutos desde la Liga de Desarollo, y anteriormente quedarse fuera de los puestos de acceso al Draft 2018.

En la temporada regular 2021-22 disputó 68 de los 79 encuentros como titular con un promedio de casi 26 minutos por noche. Y en la post-temporada, ya prácticamente fuera de la rotación, apenas dispuso de 12,2 minutos.

«Esta situación ha sido bastante dura para mí. He jugado en el instituto; he tenido mis minutos en la Universidad; he sido titular en la NBA y he jugado al más alto nivel… Y cuando no estás en pista, esta nueva situación apesta mucho», admitió Robinson al podcast The Long Shot.

«Pero parte de lo que está ocurriendo escapa de mi control. Lo que sí puedo controlar es cómo respondo a todo esto. Cómo elijo aceptar este tipo de desafío…», añadió.

En el presente curso ha estrenado renovación con Miami Heat y por delante le restan tres años de contrato más una opción de equipo para la campaña 2025-26 valoradas en 74 millones de dólares.

