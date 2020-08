Dueños de Astros dice fue decisión de MLB no suspender a jugadores por robo de señales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Astros de Houston han tenido que cargar con la inconformidad de fanáticos y jugadores de otros equipos, debido al robo de señales de manera electrónica, el cual conllevo un castigo que muchos consideraron falto de severidad, al no castigar a los jugadores que incurrieron en esta artimaña y es por eso que el dueño del conjunto, Jim Crane, ha salido en defensa de sus jugadores, al admitir que la decisión de no suspenderlos fue del comisionado Rob Manfred.

“La gente se enoja porque los jugadores no fueron suspendidos. “Pero no tuve nada que ver con eso. Eso corresponde al comisionado Rob Manfred. Rompimos las reglas. Nos penalizaron. Nos castigaron. No hay duda que nos pesa a todos todos los días”, dijo Crane a Bob Nightengale del USA Today.

Parte de esa frustración se vio reflejada esta semana en cuando los Astros se enfrentaron a los Dodgers, mismo rival al que vencieron en la Serie Mundial del 2017, cuando el lanzador Joe Kelly le lanzó cerca de las anatomías a Alex Bregman y Carlos Correas, lo que conllevó a que lo suspendieran por ocho juegos.

A pesar de todo el dueño de los Astros, entiende que su equipo está pagando las consecuencias, pero que al igual que ellos, otros equipos se auxiliaron en esta herramienta.

“Creo que (MLB) tuvo un problema mayor de lo que todos creían”, dijo. “Otros dos clubes (los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston) estaban haciendo cosas y fueron descubiertos, pero nosotros fuimos los señalados. Así es como funciona. No estoy tratando de culpar a nadie más”, expresó Crane.

