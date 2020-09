Dueño de tienda en Nueva Jersey pretendía cobrarle más dinero a clientes que no sepan inglés

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- Dave Feinberg, propietario de la tienda de cuchillos Cutter’s Edge en Clifton-Nueva Jersey, lugar donde residen decenas de miles de hispanos, entre ellos cientos de dominicanos, pretendía cobrar 10 dólares a los clientes que no hablaran inglés, colocando un letrero frente al negocio diciendo “Habla inglés o paga $10 extra”.

Feinberg, alega que tomó la decisión de poner el letrero porque tuvo un encuentro frustrante con un cliente de habla hispana. “Tenía un chico que no hablaba inglés, me tomó 10 minutos hablar con él, tengo otras cosas y tengo otros clientes “, sostuvo.

Pero tras la fuerte reacción de la comunidad en las redes sociales, reemplazó el letrero por uno nuevo que dice, “perdón por el letrero de hablar inglés. Por favor, acepten nuestras más sentidas disculpas por cualquier tristeza que esto pudo haber causado”.

De su lado, el alcalde de origen dominicano en la vecina ciudad de Passaic, Héctor Lora, se mostró de acuerdo con Feinberg en que la gente debería hablar inglés en Estados Unidos”, precisó.

Sostuvo que no está del todo de acuerdo con el cartel de Feinberg, y llamó un boicot contra la libertad de expresión del empresario. “Lo que me preocupa es la escalada, entonces nos pararemos frente a un negocio y lo cerraremos porque no me gustó su cartel “, señaló Lora.