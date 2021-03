Dueño de los Mets espera Lindor firme

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – A sólo horas de su fecha límite para firmar una extensión de contrato, antes del Día Inaugural, el puertorriqueño Francisco Lindor sigue sin pactar. Sin embargo, el dueño de los Mets Steve Cohen dio esperanza de que aún se pudiera llegar a un acuerdo.

“Lindor es un tremendo jugador y gran persona”, escribió Cohen en Twitter, según una nota de MLB.com. “Espero decida firmar”.

Hasta el lunes por la noche, ambas partes estaban distanciadas por US$60 millones, según una fuente, quien dijo que los Mets detuvieron momentáneamente sus negociaciones. La fuente añadió que la oferta de 10 años y US$325 millones fue la propuesta final de los Mets. Lindor respondió solicitando 12 años y US$385 millones, que significaría el segundo contrato más grande en los deportes en Estados Unidos, sólo detrás de Mike Trout, quien pactó por US$126.5 millones.

