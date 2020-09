Dueño de los Mavericks ayuda personalmente a Delonte West para su recuperación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una de las historias más tristes de la NBA en los últimos años volvió a salir a la luz hace escasos días. A través de una foto pudimos ver a Delonte West pidiendo dinero en la calle con un aspecto realmente desmejorado. No fue una sorpresa. Hace tiempo que conocemos los problemas del ex jugador, quien llevaría tiempo viviendo en la indigencia. Sin embargo, no por ello impacta menos el ver cómo un chico que ganó bastante dinero en la Liga no tiene ahora ni para subsistir.

Con ese nublado panorama, TMZ señaló que varias personas conocidas de la NBA como Doc Rivers o Jameer Nelson, así como el propio Sindicato de Jugadores (NBPA) habrían intentado ponerse en contacto con West para prestarle ayuda. Ellos lo habrían logrado, pero sí otra personalidad de la competición norteamericana como es Mark Cuban.

El propietario de los Dallas Mavericks habría logrado ponerse en contacto con quien fue jugador de la franquicia de Texas en la campaña 2011-12 para prestarle ayuda. Según fuentes cercanas a la familia de West, Cuban habría estado días intentando localizarlo hasta conseguirlo y fijar un encuentro con él. Cuban lo habría recogido y trasladado a un hotel mientras la familia trazaba un plan para conseguir que Delonte se recupere.

Hasta el momento, y según el citado medio, familiares y amigos habrían tratado desesperadamente conseguir que West acudiese a rehabilitación. Tras varias negativas de éste, finalmente parece dispuesto a acometer un tratamiento que el propio Cuban se ha ofrecido a costear. Esperemos que las próximas noticias sobre el que fuese base de Celtics, Cavaliers, Sonics y Mavericks sean positivas.