Dueño de los Astros y Correa unen fuerzas para ayudar a P.R. en lucha contra el coronavirus

ELNUEVO DIARIO,HOUSTON — El dueño de los Astros, Jim Crane, está trabajando junto a los boricuas Carlos Correa y Martín Maldonado, al igual que otros jugadores de Grandes Ligas, para llevar ayuda y suministros médicos a Puerto Rico ante la crisis provocada por el coronavirus.

Crane Worldwide y la Fundación de los Astros se harán cargo del 100% del costo de transporte y también coordinarán la logística de enviar la ayuda en Puerto Rico. Tres contenedores marítimos y tres camiones llenos ya llegaron a la isla y se espera que un cuarto contenedor llegue la próxima semana.

“Puerto Rico siempre ha sido un mercado importante para Major League Baseball y jugadores latinos en toda la liga”, dijo Crane en un comunicado. “Carlos se comunicó conmigo para solicitar ayuda para enviar suministros médicos cruciales a Puerto Rico de parte de varios jugadores. Con gusto utilizamos nuestros recursos para ayudar. Estoy sumamente orgulloso de Carlos, Martín y muchos de nuestros jugadores por la manera en que ha redoblado esfuerzos para ayudar a personas necesitadas durante esta pandemia. Nuestros jugadores siguen dando la cara para ayudar a nuestras comunidades en estos momentos”.

Dijo Correa en un comunicado: “La Correa Family Foundation y yo creamos una iniciativa para abordar las necesidades más apremiantes en Puerto Rico para luchar contra la pandemia del COVID-19. Unimos fuerzas con varios jugadores puertorriqueños y artistas para lograr una donación masiva de equipo médico valorado en US$3,000,000.

“No teníamos los medios para transportarlo a tiempo, por lo que le pedimos ayuda a Jim Crane, ya que siempre ha estado dispuesto a apoyar nuestras iniciativas humanitarias, no solamente en Houston, sino en otros países. Jim y la Fundación de los Astros de inmediato donaron trasporte aéreo y marítimo para las 100,000 libras de suministros médicos. Esto no hubiese sido posible sin su ayuda. Me enorgullece jugar para el mejor dueño en Grandes Ligas”.

No es la primera vez que Crane y Correa unen fuerzas para ayudar a Puerto Rico. Tras el paso de los huracanes María e Irma en el 2017, Correa colaboró con Crane para enviar más de 100,000 libras de suministros a la isla.

A principios de mes, la Fundación de los Astros y Crane Worldwide unieron fuerzas para ayudar a hospitales en Houston. Dicha asociación ha resultado en la compra y envío de millones de suministros médicos y equipo de protección personal.

