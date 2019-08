Dueño de barbería en Villa Vásquez dice se siente traumado luego de allanamiento de la DNCD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .-Otoniel Gutiérrez Cruz, uno de los propietarios de la barbería ubicada en el municipio de Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, donde miembros de la Dirección Nacional del Control de Drogas (DNCD) supuestamente insertaron droga, expresó que se siente afectado psicológicamente alegando que nunca había estado involucrado en problemas judiciales.

Añadió que la situación con los agentes, la cual quedo grabada en las cámaras de seguridad del establecimiento, lo dejó traumado ya que entiende quisieron troncharle su futuro.

“Psicológicamente no estoy bien porque atentaron contra la moral mía, me querían hacer un daño,” indicó a su llegada a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Félix Portes.

Gutiérrez Cruz, quien afirmó que en Montecristi han sucedido varios casos similares, será interrogado hoy por los magistrados Bolívar Sánchez y Dominga Cabrera de la Inspectoría General de la República.

Mientras que su abogado Félix Portes desmintió que el video fuera manipulado tal y como lo estableció el presidente de la DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien aseguro que se trataba de un montaje para enlodar la institución que preside.

“Quien lo dijo no tiene calidad para decirlo porque no es ingeniero en sistemas, no es un productor, ni un editor de televisión, es un vicealmirante de la Marina, que entiendo que emitió un juicio a la ligera y que debe ser necesariamente el Inacif el órgano autorizado por ley para dar una versión con relación a la autenticidad o no de ese vídeo”, aseveró el jurista.

Versión de la Procuraduría

En tanto la vocera de la Procuraduría, Julieta Tejeda, manifestó que ese órgano está ampliando la investigación y que en estos momentos se encuentran en la fase de análisis de la evidencia a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)

“El proceso continua su curso, ya hemos interrogado a cinco personas y hoy vamos a entrevistar al propietario de la peluquería, además el Inacif ya está analizando el vídeo”, señaló Tejeda.

