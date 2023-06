Duartianos denuncian negocios chinos violan ley establece 80 % empleados deben ser dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, ve con preocupación que la comunidad china en el país emplee masivamente a extranjeros haitianos en sus negocios, en violación al artículo 135 de la Ley 16-92, que establece que el 80 % de los empleados de las empresas deben ser dominicanos.

Al hacer una intervención este miércoles en el depósito de una ofrenda floral en ocasión de conmemorarse el 203 aniversario del natalicio del nacimiento de la heroína Rosa Duarte, el dirigente de la entidad patriótica manifestó que la situación se produce ante la mirada indiferente de las autoridades dominicanas.

Gómez Ramírez resaltó la valentía e integridad de Rosa Duarte Díez en la independencia nacional y la consideró como una mujer excepcional que jugó importantes roles en la sociedad La Trinitaria, que se mostró firme en las acciones revolucionarias que entrañó la conformación del Estado dominicano.

Aseveró que “Rosa Duarte es una de las grandes heroínas de la patria dominicana, merecedora de los más altos reconocimientos, su nombre destacado en estas marmóreas bóvedas colma de mayor dignidad ese sagrado templo y empuja hacia afuera las cenizas del verdugo de su familia y de los trinitarios, el traidor Pedro Santana”.

Destacó que Rosa Duarte participó en la arriesgada tarea de la fabricación de balas o cartuchos, usando para ello las planchas de plomo que como parte de las mercancías, estaban depositadas en el almacén de su padre Juan José Duarte Rodríguez y ella guardó celosamente los secretos del movimiento conspirativo.

El presidente del Instituto Duartiano aseguró, que Rosa Duarte fue parte de las integrantes de los repartos teatrales que actuaban para llevar conciencia al pueblo acerca de la importancia de vivir en libertad, de alcanzar la soberanía y todo lo concerniente al propósito de conseguir la independencia.

Reitera posición de que sea fuera del territorio nacional ayuda de Canadá a Haití

Gómez Ramírez consideró como favorable que las autoridades canadienses establezcan mecanismos de cooperación internacional para auxiliar a Haití y saludó que se hayan hecho los esfuerzos y se lograra como punto geográfico de convergencia a la República de El Salvador, país que instalará una oficina de cooperación con Haití.

Hablando en nombre de la entidad patriótica, insistió en cuanto a que “hay que extremarse en los cuidados y en la pretensión de reforzar la presencia diplomática canadiense en su embajada en la República Dominicana, la cual debe estar orientada al despacho de los asuntos que conciernen nuestro país, no a los de Haití, los cuales están reservados a ser tratados en la sede diplomática acreditada en el vecino Estado”.

Gómez Ramírez precisó que “tenemos que saludar la disposición de Canadá de liderar a la comunidad internacional para acompañar a Haití ante su difícil y delicada situación; no obstante, no podemos perder de vista que la exigencia de que cualquier abordaje tiene que hacerse en esa nación u otro país, no en la República Dominicana y hacen bien las autoridades de Canadá de reforzar su presencia diplomática en la nación haitiana”.

Adujo finalmente, “consideramos positivo el resultado de la 57 reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cónclave en el cual el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció que su país ha decidido la instalación de una oficina para canalizar los esfuerzos internacionales a favor del acompañamiento de Haití para ayudar a superar la grave crisis que le afecta”.

El acto conmemorativo constituyó un emotivo tributo a la heroína, que tuvo lugar en el Panteón de la Patria o Panteón Nacional, en la calle Las Damas, de la Zona Colonial, con la asistencia de directivos, miembros y colaboradores del Instituto Duartiano, representantes de entidades culturales e invitados especiales.

