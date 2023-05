Dua Lipa y Romain Gavras confirman su relación en Festival de Cannes 2023

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La cantante Dua Lipa ha dejado clarísimo que ¡el amor está en el aire! tras su primera aparición pública con su nuevo novio, el director de cine francés Romain Gravas.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja del Festival de Cannes, y aunque la artista británica-albanesa de 27 años había sido muy discreta con su romance, esta vez, apareció feliz y radiante, capturando todas las miradas por su deslumbrante presencia.

La pareja asistió a la presentación de la película Omar La Fraise. Durante el evento, se les pudo observar compartiendo risas y abrazos mientras caminaban frente a los fotógrafos. Ambos lucieron muy elegantes con outfits del mismo color. Por su parte, la guapísima cantante portó un vestido negro con hombros descubiertos y aberturas que se anudaban en la cintura. Además, su look fue engalanado con su hermosa sonrisa que hace ver lo feliz que está en este momento de su vida.

A pesar del alboroto que su reciente aparición generó, esta no es la primera vez que se les ve juntos, ya que, en febrero, la pareja fue captada saliendo de una fiesta en Londres, Inglaterra. Un mes después, fueron captados de la mano en el desfile de Saint Laurent de la Semana de la Moda de París. Sin embargo, esta nueva aparición pública confirma los rumores que habían circulado en los últimos meses, haciendo oficial su relación.

Es debido a la felicidad que irradia Dua Lipa que los fanáticos se han estado preguntando ¿Quién es él? “¿En qué lugar se enamoró de ella? ¿A qué dedica el tiempo libre?”, pues el cineasta francés de 41 años tiene cuatro producciones en el ámbito musical, como No Church in the Wild de Kanye West y Bad Girls de MIA. Aunado a esto, en cine dirigió Athena, El mundo es tuyo, Notre Jour Viendra y Across the Universe, entre otras.

En 2020, Roman fue vinculado sentimentalmente con Rita Ora, antes de que esta se casara con Taika Waititi, el director de Thor: Ragnarok, pero ahora se le ve muy feliz y contento con nuestra amada Dua Lipa, quien, por cierto, en su cuenta de Instagram, posteó algunas fotos de la velada con la descripción: “Anoche en Cannes con mi amorcito”.

