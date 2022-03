“Drive My Car” se impone a “Madres Paralelas” en los Bafta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – “Drive My Car” se impuso a “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar, en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la 75 edición de los premios de la Academia Británica del Cine.

La película japonesa de Ryûsuke Hamaguchi se llevó el premio frente al drama de Almodóvar; “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino; “Petite Maman”, de Céline Sciamma, y “The Worst Person in the World”, de Joachim Trier.

Hamaguchi, que recogió la máscara dorada de manos de Léa Seydoux, dijo estar “muy nervioso y emocionado” por el galardón recibido en la gala de los bafta, que se celebra en el Royal Albert Hall de Londres.

