Drewize Banks alcanza el éxito en tan sólo un año

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN. – El empresario Andrew Parker, mejor conocido como Drewize Banks de tan solo 27 años, nació en Estados Unidos y se crió en Brooklyn, NY. Actualmente reside en Miami, donde opera sus negocios y ofrece sus mentorías, desde temprana edad reflejó una personalidad diferente y fuera de lo común pues tenía el gusto por enseñar y soñar con cosas que podrían parecer imposibles para un niño.

Actualmente es uno de los comerciantes más influyentes del mundo. Opera y enseña el mercado de cambio de moneda extranjera usando GBP/JPY. , es uno de los grandes motivadores del tema, pues se ha convertido en un referente cuando se habla de “FOREX”.

A través de su pasión por el comercio, ha tenido mucho éxito pues se ha convertido en un comerciante de nada más y nada menos que de 6 cifras en un año. Actualmente cuenta con más de dos mil estudiantes obteniendo ingresos desde que abrió sus cursos online, justo al comienzo de la pandemia.

En el 2021 cumplió su sueño de poder ser propietario de un Lamborghini, además cumplió otro de sus sueños pues construyó su propia aplicación de señal desde cero. Cómo buen comerciante y profesor, siempre tiene que pensar en diferentes proyectos para mantener a sus alumnos involucrados e interesados y sobre todo actualizados, pues el mundo avanza cada día mucho más rápido.

“Cuando hago una lluvia de ideas, pongo la música que me ayuda a pensar o me siento y veo entrevistas de 50 Cent y Jay-Z para ayudarme a visualizar fuera de la caja.”, cuenta Drewize. Algunos de sus nuevos proyectos incluyen la aplicación BossinUp With Drewize y su masterclass.

La aplicación surgió simplemente por la necesidad e inquietud de crear algo diferente que pudiera ayudar a conectar a las personas pero que principalmente les permitiera ganar dinero.

Su masterclass se convirtió en un éxito pues muchas personas querían seguir sus pasos y construir una conexión personal, personas como tú y como yo qué mientras crecían en el mismo campo. Pero en general, sus proyectos no habrían sido un éxito sin el apoyo de su esposa, Emile, Carlos, Joel, Alex, Derrick y toda la FIP.

"Cuidado con el comercio indiscriminado" Dos de los principales atractivos de invertir a través de una aplicación son la capacidad de operar rápidamente y, suponiendo que elija el proveedor adecuado, a bajo costo o sin costo alguno.

Dos de los principales atractivos de invertir a través de una aplicación son la capacidad de operar rápidamente y, suponiendo que elija el proveedor adecuado, a bajo costo o sin costo alguno. A primera vista, esto suena como una combinación ganadora con el potencial de mejores rendimientos de inversión en su cartera.

Sin embargo, la investigación de un equipo del Instituto Leibniz de Frankfurt dice que aún es importante andar con cautela, incluso cuando tiene el poder de inversión de una pequeña sala de operaciones en la palma de su mano. Los académicos sugieren que un movimiento hacia el comercio basado en aplicaciones puede causar a los inversores más daños financieros que beneficios si no tienen cuidado.

Los investigadores rastrearon la transacción de 15 mil clientes de dos grandes bancos minoristas alemanes durante varios años. Descubrieron que, cuando las personas realizaban transacciones a través de una aplicación móvil, tenían un 8 % más de probabilidades de comprar “acciones de tipo lotería más riesgosas” que cuando compraban a través de una computadora.

Las ofertas realizadas a través de aplicaciones también tenían un 12 % más de probabilidades de ser acciones de “ganadores anteriores”, en otras palabras, aquellas que habían disfrutado de un aumento reciente. El investigador concluyó que “nuestros hallazgos advierten contra el uso indiscriminado de los teléfonos inteligentes como la tecnología clave para aumentar el acceso a los mercados financieros”.

¿Qué consejos les puedes dar a la nueva generación de emprendedores?

Comenzaría diciéndoles que no apresuren el proceso. Todas las cosas buenas llegan a aquellos que esperan, así que tómate tu tiempo, trabaja duro y con pasión, los nuevos negocios “Digitales” y “Modernos” le asustan a nuestros padres, pero hoy dejó de ser una fantasía y sabemos que el mundo está cambiando y lo que veíamos como algo imposible, hoy por hoy ya es una realidad.

¿Drewize, qué planes tienes para este 2022?

Aunque ha sido un viaje largo, tengo proyectos más emocionantes reservados para 2022. Estos proyectos incluyen: documentar mis experiencias, compartir mi historia con el mundo, internacionalizarme con mis talentos/habilidades y encontrar diferentes formas de mantener motivados a todos en el mundo.

