Drew Smyly sobre Pujols: “Por algo le dicen La Máquina”

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — Jordan Montgomery tuvo la mejor apertura de su carrera el lunes por la noche, aun así, estuvo a la sombra de otra actuación histórica del cañonero dominicano Albert Pujols.

Luego de conectar un cañonazo que salió a 106.1 mph hacia la pared del jardín izquierdo para un sencillo en el segundo inning, Pujols regresó al dugout para revisar los datos de su batazo. El dominicano sabía lo que tenía que hacer de ahí en adelante; conectar más hacía la brecha entre los jardineros. Eso hizo en su siguiente turno, resultando en su 30mo jonrón de por vida en el Wrigley Field.

“Le dije a Yadi [Molina] que debí haber conectado la línea del segundo inning un poco más hacia la derecha y que tal vez se hubiese ido”, explicó Pujols. “Ese fue el ajuste que hice, le di un poco más hacia la derecha y se fue”.

Como si haber conectado el jonrón 693 de por vida no fuera suficiente, Pujols empató a Barry Bonds en la primera posición en la historia de Grandes Ligas tras volarse la cerca contra el 449no lanzador. Pujols prendió un pitcheo a la altura de las letras del zurdo Drew Smyly y lo mandó a volar por todo el jardín izquierdo-central en el Wrigley Field para la única carrera de la noche en la victoria de San Luis por 1-0 sobre los rivales Cachorros. El triunfo fue el octavo seguido para los Cardenales y el octavo de la campaña en 12 encuentros en contra de los Cachorros.

“No pienso [en los diferentes lanzadores]”, dijo Pujols. “Espero poder dar otro el martes ante un serpentinero que no haya enfrentado. Hago mi tarea. Me esfuerzo, confío en el proceso y trato de ejecutar, sin importar a quién estoy enfrentando”.

Esa única carrera resultó ser suficiente para Montgomery, quien limitó a los Cachorros a un imparable y retiró a los últimos 19 bateadores que enfrentó en el partido. El espigado zurdo, adquirido en la fecha límite de cambios desde los Yankees, permitió un doble limpio del dominicano Christopher Morel en la parte baja del tercer acto, pero maniató a los Cachorros el resto del camino. Montgomery tiene marca de 4-0 en cuatro aperturas por los Cardenales – tres de esas victorias llegando en Busch Stadium y la mejor de todas la noche del lunes.

“Por algo le dicen La Máquina”, dijo el lanzador de los Cachorros, Drew Smyly sobre el popular apodo que tiene el dominicano. “Está de vuelta”.

Montgomery (con foja de 7-3) retiró a 27 de los 28 bateadores que enfrentó. Ponchó a siete y no concedió ningún boleto. Necesitó apenas 99 pitcheos — 65 que fueron strike — para maniatar a los Cachorros y calificar para un “Maddux” (una blanqueada de juego completo con menos de 100 lanzamientos).

Pujols, quien fue elegido el lunes como el Jugador de la Semana en la Liga Nacional junto a su compañero Paul Goldschmidt, pegó el 30mo cuadrangular de su carrera en el Wrigley Field.

El veterano ha sacudido seis vuelacercas en siete partidos. Ahora está a tres bambinazos de alcanzar a Alex Rodríguez en el cuarto lugar de la lista histórica de las Mayores, y está a siete de entrar al exclusivo club de los 700 jonrones. Junto a su línea de 106.1 mph que dio contra el muro en el segundo episodio del encuentro del lunes, Pujols registró el 940mo partido de su carrera con dos imparables o más — que lo colocan de 10mo en la historia de MLB.

“No importa ante quién estoy jugando. Voy a salir a hacer mi trabajo. Lo he hecho durante 22 años”, comentó. “No me sorprendo. Cuando has sido bendecido con un talento especial por Dios, y además trabajas duro y con dedicación, no te sorprendes”.

