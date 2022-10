Drew Barrymore explica por qué no tiene relaciones sexuales desde el 2016

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – La actriz estadounidense Drew Barrymore respondió a un fan que asegura que ella odiaba el sexo, tras la actriz responder en una entrevista que no tenía relaciones sexuales desde el 2016.

Barrymore de 47 años, se ha destacado por sus trabajos en grandes series de televisión como la saga de películas de terror Scream, la comedia de Netflix Santa Clarita Diet y su programa de televisión “The Drew Barrymore Show”. A través del blog “Never Been Kissed” Drew Barrymore confesó que desde su separación con el Willl Kopelman en 2016 la actriz no ha tenido sexo y lo necesita.

“Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación”, escribió Barrymore. “Así que no soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con personas de ese nivel”, escribió.

La actriz entiende que sexo no significa amor o que haya una conexión en la mayoría de los casos y que después de su separación con el actor en 2016, se ha convertido en una persona “Sexualmente más cuidadosa” y evita el sexo sin ningún significado a toda costa.

Agregó que, “Entonces, para que conste, ¡no odio el sexo! Finalmente he llegado a la Epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo”, continúa Barrymore. “Busqué toda mi vida, que es ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente”.

Barrymore es madre de Olive, de 10 años, y Frankie, de 8, a quienes comparte con Kopelman. La ex pareja anunció su separación en 2016, y Kopelman se casó el año pasado con la directora de desarrollo de moda de Vogue, Alexandra Michler.

“Tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad que cuando crecía”, escribió. “¡No tuve padres modelo a seguir y me relacioné con personas de maneras adultas desde una tierna edad! ¡Estaba buscando compañía! ¡Validación! ¡Emoción! ¡Placer! ¡Hedonismo! ¡Diversión! ¡Y aventuras! Ahora, porque no puedo conseguir en la máquina del tiempo y cambiar mi historia, así que ahora elijo mirarla a través de una lente positiva, ¡que es que he vivido! Viví una vida muy rica y plena. Sin embargo, después de dos hijos y una separación de su padre que me ha hecho cauteloso, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas”, culminó.

