Draymond Green y el anillo ganado ante los de Boston: «Fue algo hermoso»

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Quedan algo más de 24 horas para que Golden State regrese al TD Garden de Boston, justo el lugar en el que se proclamaron campeones el pasado mes de junio. No fue una final más, no para ellos. Los Warriors acumulaban tres años de lesiones y decepciones, las cuales se unían a la idea –sonaba mucho– de que su momento había pasado.

Ganar otro anillo para Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green fue realmente especial. Sus carreras se han desarrollado por completo en la organización californiana y verse de nuevo en lo más alto supuso una reivindicación que, al darse en territorio de los Celtics, tuvo un sabor incluso más especial; no en vano se convirtieron en el segundo equipo de la historia en proclamarse campeón como visitante sobre el parqué de Boston. Recordando aquellos momentos, Green no puede esconder que se trato de algo único.

«Fue algo hermoso. No es que no lo hayan experimentado antes, pero creo que es genial que hayan tenido esa experiencia con nosotros y con Stephen Curry, al que eligieron llamar de esa manera, haciendo lo que hace Stephen Curry. Fue hermoso. Por lo general, hay situaciones en las que la gente dice locuras, pero no ocurre en todo la arena. Tendrás situaciones en las que todo el estadio te abucheará, pero no verás lo que estaban haciendo los aficionados de Boston. Simplemente era una situación diferente a la que había visto. Me tomó un tiempo adaptarme a eso… fue tan inesperado. Me tomó desprevenido», señala en declaraciones a Kendra Andrews de ESPN.

