Draymond Green ve reflejada en Ja Morant su personalidad competitiva

EL NUEVO DIARIO, MENPHIS.- Draymond Green y Ja Morant tienen un estilo de juego diferente pero, según el veterano de los Warriors, a nivel de personalidad y determinación sobre el parqué es el base de Memphis a quien encontraremos más similitudes si lo comparamos con él. ¿Tiene razón? Así lo explica el propio Green en Draymond Green Show al ser cuestionado por qué jugador le recuerda más a sí mismo.

«No me inclinaré ante ninguno de vosotros. No me importa lo que hayas logrado antes de que yo llegase aquí. Eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Creo en mí mismo y en mis habilidades y te lo voy a demostrar. Voy a liderar. Voy a hablar contigo y te lo haré saber mientras lo hago. Voy a arrastras a otros conmigo. Y lo más importante, lo haré a mi manera. Todas esas cosas que acabo de nombrar las veo en Ja Morant», sentencia.

Más allá de que veamos más o menos acertada la explicación de Green, la realidad es que se trata de un enorme elogio para Ja Morant. Ya no es que se destaquen sus habilidades individuales para jugar al baloncesto, sino que según Green a éstas le acompañan una personalidad competitiva que trasciende lo habitual. Todos sabemos que Green no es el mejor jugador de los Warriors, pero sí podemos decir que puede ser el más importante en determinados momentos, sobre todo en partidos clave para que el equipo mantenga el paso firme. ¿Tener esa clase de liderazgo en un jugador llamado a pelear durante años por el MVP? Suena a bendita locura.

