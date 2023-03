Draymond Green, suspendido por acumulación de técnicas

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- Draymond Green no podrá estar presente en la visita de los Warriors a Atlanta. El ala-pívot recibió en el partido de esta madrugada ante los Clippers su 16ª falta técnica de la temporada, lo que le ha hecho llegar al límite a partir del cual estas implican una sanción. De esta forma, salvo que la NBA le retire la técnica en las próximas 24 horas, tendrá que vivir desde el banquillo el duelo de los suyos en el State Farm Arena.

El de Golden State es el tercer jugador en llegar a las 16 técnicas esta temporada, alcanzando así a Luka Doncic y Dillon Brooks. Su presencia en la parte alta de esta lista resulta poco sorpresiva, no solo porque sea algo que viene siendo habitual en las últimas temporadas sino también por la alta tendencia de Green a la protesta o a no rehuir del conflicto con los rivales. Draymond tendrá que ser más cuidados si no quiere que este no sea su único partido de sanción, pues una vez alcanzadas las 16 técnicas, los jugadores reciben una suspensión cada vez que reciban otras dos, es decir, cuando acumulan 18, 20, 22…

Green espera jugar

Con todo, Draymond ha asegurado que confía en que la falta le sea retirada, pues cree que se le debe una compensación por una técnica recibida de forma a su parecer injusta anteriormente: «Creo que algo tiene que cambiar. Este año me pitaron una técnica porque un árbitro me gritó y yo le dije que si yo le gritara a él me multarían. Si eso es técnica, todo lo que se diga en la pista es técnica. Veremos qué pasa».

Green ha llegado a las 15 técnicas en temporada regular sin cruzar el límite de las 16 en dos ocasiones en su carrera, pero en esta ocasión no parece haber podido evitarlo. Su ausencia llega en un momento bastante delicado, pues, con los Warriors con unos evidentes problemas para ganar fuera de casa y en plena gira de cinco partidos, se enfrentan a un tramo de calendario bastante complicado y con un margen de error no demasiado amplio dada la igualdad del Oeste.

