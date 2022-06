Draymond Green, sobre los árbitros: «Me he ganado un trato deferente»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WARRIORS.- Uno de los asuntos que más polémica ha provocado en el segundo partido de las Finales es el comportamiento de Draymond Green en pista. Todos le conocemos. Es impetuoso, enérgico, pasional… pero, ¿hasta qué punto le permiten ser así por encima del resto de jugadores?

Ciñéndonos al Game 2, en este pudimos ver como Green recibía una falta técnico al poco de comenzar el choque, señalización que no le hizo echar el freno lo más mínimo. Siguió protestando y entrando en disputas con rivales, siendo la más destacable la que vivió con Jaylen Brown, la cual quedó sin señalización alguna tras ser revisada por los árbitros. Sobre este asunto, el de poder ser tratado desigualmente respecto a sus compañeros en cancha, responde de esta manera.

«Esta es la final de la NBA. Como dije, llevo mi insignia honor. No es que esté diciendo que necesariamente deban tratarme diferente, pero me he ganado un trato deferente. Los disfruto. Lo acepto. Nunca voy a dejar que alguien me pase por encima. En primer lugar soy persona. Mis hijos están en las gradas», comenta a ESPN.

Green tiene parte de razón. Obvio que las reglas deben ser las mismas para todos, pero en la NBA suele ser cada jugador el que establece sus propios límites. A partir de ahí son los árbitros quienes suelen castigar únicamente si se traspasa esa línea. ¿Es el modo correcto de proceder? Hay dudas sobre ello.

En todo caso, Green se arriesga a meter a su equipo en un problema. Solo hace falta que un árbitro baje algo el listón para verse fuera de un partido antes de tiempo. Asume que puede ser así. Sabe que su forma de vivir los partidos es algo que en muchos casos es necesario para activar a sus compañeros y que trae más beneficios que perjuicios. No esperen verle relajado. Seguirá jugando exactamente igual.

