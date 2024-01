Draymond Green se reincorporará en poco tiempo con los Warriors

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Tres semanas después de conocer que la NBA suspendía indefinidamente a Draymond Green por su agresión a Jusuf Nurkic, el jugador de Golden State está a punto de dar un nuevo e importante paso para regresar a la acción sobre las canchas, ya que según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, en los próximos días se reincorporará al equipo.

Así es. Aunque por ahora no se ha dado fecha para poder verle de nuevo sobre el parqué, la noticia es que su tiempo apartado toca a su fin y llega la hora de iniciar el trabajo para ponerse en forma. Si bien por ahora no hay información sobre el tiempo que estiman en San Francisco necesario para que Green pueda competir nuevamente, sí es un indicio de que no debería tardar demasiado en pelear por victorias junto a sus compañeros.

Tras conocerse el castigo a Green, supimos que el jugador se sometería a terapia para tratar su comportamiento sobre la cancha, el cual ha ido haciéndose cada vez más antideportivo con acciones como la que vimos en los pasados playoffs pisando en el pecho a Domantas Sabonis, o este último episodio golpeando en el rostro a Jusuf Nurkic. Tal etapa, la del tratamiento, ya habría finalizado y entendemos con resultado positivo a ojos de la NBA.

La realidad es que en su equipo le esperan con los brazos abiertos. Stephen Curry ya dijo que es fundamental para que los Warriors sean lo que son, y anoche Klay Thompson se expresó de manera parecida tras perder en el último suspiro ante Denver Nuggets. «Se le echa de menos en todo momento. Quiero decir… Es Draymond Green. Lo hace todo. Estamos todos muy emocionados imaginando el momento en el que regrese. Ni siquiera hace falta decir lo que significa para este equipo», sentencia.