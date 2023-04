Draymond Green pone fecha a su retirada

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Draymond Green ha completado sus once temporadas como profesional con los Golden State Warriors, quienes lo seleccionaron en la 35ª posición del draft de 2012. En la Bahía ha sido elegido en cuatro ocasiones para jugar el All-Star Game y ha conquistado cuatro campeonatos de la NBA junto a Stephen Curry y Klay Thompson como parte de una de las mejores dinastías de todos los tiempos.

A sus 33 años, el ala-pívot tiene la oportunidad de añadir un nuevo título a su palmarés, aunque con un ojo puesto en su futuro. A Green le resta otra campaña de contrato, pero esta está sujeta a una opción de jugador por valor de 27,5 millones de dólares, lo que ha disparado diversas especulaciones respecto a su futuro.

La última de ellas, compartida por el medio Heavy, sugiere que los Warriors considerarían seriamente traspasar a Green este verano si ejerce dicha opción. Un desenlace que podría producirse con vistas al futuro del proyecto, por lo que no estará ligada directamente a la posición final lograda por el equipo en post-temporada.

De hecho, el periodista de dicho medio, Sean Deveney, señala que franquicia y jugador acordarían que este aceptase su opción para así buscarle una salida que beneficie a todas las partes implicadas.

En todo caso, Green ha compartido su deseo de jugar cuatro temporadas más antes de retirarse como componente de los Warriors. «Me encantaría terminar aquí», señaló el veterano en el podcast This League UNCUT. «Ese ha sido mi objetivo desde que firmé ese contrato actual con el que estoy. Parece algo más realista terminar aquí. Y tampoco quiero jugar 20 años en la NBA. Quiero jugar 15. En cuatro años es probable que siga contribuyendo a un alto nivel. En cuanto a la probabilidad, no puedo decirte nada porque no depende de mí. Si fuera por mí, puedo decirte al cien por cien que terminaría mi carrera aquí.»

