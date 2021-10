Draymond Green no presionará a Wiggins para que se vacune

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Andrew Wiggins es uno de los jugadores que ha optado por no vacunarse hasta el momento. El alero de los Warriors no confía en tal remedio ante el coronavirus y aseguró recientemente –una vez la NBA le denegó la exención por motivos religiosos– que seguirá luchando por lo cree aunque ello implique consecuencias a la hora de no poder disputar todos los partidos de la temporada.

Con tal contexto, y dado que puede llegar a perjudicar a Golden State, Draymond Green ha sido cuestionado por si intercedería para convencer a Wiggins de que se vacune. El líder de la organización de San Francisco cree que nadie debería hacer algo así al tratarse de algo del ámbito personal.

«Eso sería como si a Andrew, quien todo el mundo sabe recientemente ha tenido un hijo que debe tener unos cinco meses, yo le dijese si no va a atender a su esposa o algo por el estilo. Eso es algo estrictamente personal para él. Es algo que está relacionado con la salud y que es personal para su familia. Esto no es diferente. Estamos lidiando con algo que creo que se ha convertido en una guerra política en cuanto hablar de ello. Personas vacunadas y no vacunadas… Creo que se ha vuelto muy político», explica.

Green tiene claro que hay una línea que no se puede traspasar cuando se trata de decisiones tan personales; e incluso va más allá asegurando que tal libertad es santo y seña de Estados Unidos.

«Creo que hay que respetar los sentimientos de las personas y sus propias creencias personales. Y creo que eso se ha perdido cuando se trata de vacunados y no vacunados… Dices que vivimos en la tierra de los hombres libres, pero tú no le estás dando libertad a nadie porque estás obligando a la gente a hacer algo aunque en esencia no les obligues. Y eso va en contra de todo lo que Estados Unidos representa, o supuestamente representa».

