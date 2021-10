Draymond Green, encantado con el ‘retorno de las defensas’ a la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ‘Baremo Lahoz’ podríamos bautizarlo. Un título hay que buscar, porque parece que es algo de lo que nos vamos a hartar de hablar esta temporada y con lo que todo el mundo parece maravillado, salvo Harden, Doncic (hace un rato se quejaba en directo del marcaje de Davion Mitchell en el Mavs-Kings) y algún fan del isolation más.

Mateu Lahoz es un árbitro español de fútbol que alcanzó fama internacional, entre otras razones, por su particular estilo de recurrir al silbato, recordando más a los colegiados de corte británico donde el arbitraje es más permisivo y se consiente un contacto mayor en aras de beneficiar la fluidez del juego.

En la NBA, directamente, defender, o el mero hecho de intentarlo, se había convertido en una tortura. ‘Contacto’ y ‘falta’ se habían convertido en casi sinónimos, tanto que incluso los atacantes más avispados habían automatizado y perfeccionado determinados movimientos que generaban un contacto casi artificioso con el defensor, acudiendo con demasiada frecuencia la línea de personal.

Este año, consciente de que esto alejaba cada vez más al aficionado, ha habido un cambio total de criterio. Ahora se puede defender de un modo similar a como ocurría en los 90 (quizás no tanto, pero ahí vamos), y mientras La Barba aún trata de encontrarse a sí mismo en este cosmos súbitamente hostil, otros, como Draymond Green, se sube al nuevo carro felices de la vida.

«Ahora disfrutando del baloncesto»

«¿Puedo decir lo satisfactorio que es ver partidos sin todas esas terribles faltas? Los chicos hacían trampas, agarraban a los rivales y forzaban la falta. Estoy disfrutando mucho viendo baloncesto este año.

«Dejé de ver NBA un poco porque estaba harto y cansado de todo ello, con tanto tiro libre forzado. Así que creo que esto está siendo genial. Todo se estaba convirtiendo en ‘¿quién puede sacar más faltas?’ Nadie quería ver eso y definitivamente no quieres jugar a un deporte así. Ahora puedes sentir la diferencia. Es más baloncesto puro y eso es maravilloso».

Steph, uno más

Stephen Curry, doble MVP y objeto habitual de falta gracias a su agilidad, técnica en le penetración y velocidad en el tiro, está de acuerdo con la evaluación de su compañero, diciendo que hay muchas menos «jugadas atroces», lo que hace que los partidos sean mas divertidos para ver.

«He estado observando la liga y, en su mayor parte, diría que alrededor de 9 de cada 10 faltas que solían ir en sentido contrario ya no se dan, y es por una buena razón. Sé que a muchos les encanta. A los jugadores defensivos les encanta, y nosotros (los atacantes) debemos concentrarnos únicamente en anotar. Lo he hecho así durante toda mi carrera, así que no creo que sea un gran ajuste, pero me gusta «.

Fin a los marcadores abultados

Green considera que los Juegos Olímpicos tuvieron también mucho que ver con esta nueva dirección, ya que ahí que se juega bajo el paraguas normativo de la FIBA. Por otro lado, no dejó pasar la ocasión para mencionar al presunto mayor damnificado con este cambio.

«James (Harden) era uno de los mejores en eso», dijo Green. «Penetrando y forzando faltas, y sacando faltas desde la línea de tres puntos. Recuerdo un partido en el que hizo un 24 de 24 desde la personal. Es un tipo muy astuto, y en el momento en que lo tocas pueden engancharte y te señalaban falta; era imposible de defender».

«Ahora juego fluye mejor», concluyó el ala-pívot. Y el baloncesto lo está agradeciendo. Ya no ves el típico 147 a 139. Estuve viendo el Celtics – Washington con doble overtime y el marcador final fue 104-102 o algo así. Nosotros jugamos una prórroga el otro día, y el marcador final fue de 104-101 y se está desarrollando un gran baloncesto. Felicitaciones a la NBA por ello. Está siendo genial».

Relacionado