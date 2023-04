Draymond Green cree que el nuevo convenio colectivo perjudica a los jugadores

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- El acuerdo para la creación del nuevo convenio colectivo no parece haber generado demasiado revuelo en la liga. Son pocas las voces que han mostrado su opinión al respecto, pero Draymond Green no ha querido perder la oportunidad de hacerlo desde su cuenta de Twitter. En ella, ha asegurado que este acuerdo perjudica a los jugadores, insinuando incluso que no entiende que desde el sindicato hayan querido firmarlo en lugar de intentar extender las negociaciones.

En concreto, el de los Warriors parece estar especialmente en contra de la creación de un segundo apron, es decir, un segundo límite por encima del impuesto de lujo que pretende castigar de forma más severa a los equipos que más gasten. Quienes superen esta cifra no podrán, por ejemplo, utilizar una mid-level exception para incorporar a un agente libre, fichar en el mercado de buyouts, o recibir en un traspaso más de lo que envían a la otra parte. Y uno de los equipos a los que esta medida afectaría es Golden State.

«Los jugadores salimos perdiendo de nuevo» comentó Green. «Los equipos de la zona media-baja de la tabla no gastan porque no quieren. Quieren perder, así que en realidad se ha aumentado su capacidad de gasto simplemente por aumentarla. ¿Este es el contrato que tanta prisa teníamos por firmar?»

Con esta medida, la NBA parece buscar que aquellas franquicias con grandes grupos de inversión detrás tengan una penalización real a la hora de sobrepasar los límites salariales, pues el simple hecho de pagar más en concepto de impuesto de lujo no parece suponer ya un freno para las grandes potencias económicas. Además, al maniatar más a estos equipos, se abren más opciones para las franquicias más pequeñas tanto en la agencia libre como en posibles traspasos, lo que podría incentivarles a gastar más. La cosa es que, como expresa Green, existen equipos que no gastan porque no quieren o porque consideran que no les conviene.

La cuestión es que no termina de estar claro cómo de desinteresada es esta opinión de Draymond. El ala-pívot podría ser agente libre este verano si no se acoge a su player option, y estas restricciones podrían hacer que los Warriors negociaran de forma menos generosa su renovación, pues el equipo está ya por encima de este segundo apron para el curso 23-24. Todavía faltan por conocer detalles que revelen el potencial impacto de esta medida en los jugadores, pero parece que Green opina que, lejos de incentivar a gastar a quienes pueden hacerlo, simplemente impedirá que quienes sí están dispuestos lo hagan.

Relacionado