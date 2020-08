Drag Klembert representa a RD en concurso Latin Drag Race Internacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado diseñador de trajes de fantasía y estilista de artistas, Jonathan Jiménez, cuyo nombre artístico es Drag Klembert, está representando al país en la primera versión del concurso internacional Latin Drag Race Internacional, que se celebra en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

“Esta competencia significa mucho para mí ya que enaltece y da visibilidad al arte drag queen, a la comunidad LGBTIQ y al país mismo, debido a que es una muestra de que aquí tenemos talento y somos capaces de romper parámetros”, explicó Klembert, mediante una nota de prensa.

Klembert lleva 8 años ejerciendo el arte drag tanto a nivel nacional como internacional.

En ese mismo tenor, Klembert, quien fue la imagen principal en el video musical “Llegó la Queen” de la diva del reggaetón Ivy Queen, y que actuó en el lanzamiento del álbum de dicha artista, detalló que, debido a la pandemia, “el concurso se realizará de manera virtual, transmitiéndose por el canal de youtube Marytrini_tv, todos los miércoles a las 9:00 P.M. con la producción de AD Productions”.

Asimismo, el atractivo certamen tendrá una duración de 8 capítulos, en los cuales se irá eliminando una participante en cada entrega.

“Todo esto con unas dinámicas sumamente variadas y llenas de emociones, entre mostrar talentos, doblajes, personificar, crear vestuarios y muchas sorpresas”, explicó.

Por igual, el artista quien logró el voto positivo del jurado de Dominicana’s Got Talent, exhortó a la población a “darle más acogida al arte drag, a no vernos simplemente como travestis u hombres vestidos de mujeres, si no que es un arte que implica muchos talentos diversos, tales como el maquillaje, diseño de vestuario, baile, teatro y fonomímica, entre otros”.

Talentos que se añaden a sus estudios de publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al igual que de artes escénicas, talleres de teatro musical y expresión corporal.

De igual manera, Klembert ha mostrado su depurado arte en Puerto Rico, New York y Panamá, ha sido invitada especial, por 2 años consecutivos, al Caribbean Pride International y participó en la apertura del concierto Pride Winwood, Miami 2019, entre otros.