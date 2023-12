Draco Rosa se encuentra en RD, »apreciando momentos de tranquilidad»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido músico y compositor estadounidense, Draco Rosa, ha decidido sumergirse en la serenidad de la República Dominicana, donde se encuentra actualmente «apreciando momentos de tranquilidad». En medio de su apretada agenda, Draco ha optado por un retiro temporal en este destino tropical para recargar energías y disfrutar de la belleza y la paz que ofrece la isla caribeña.

Lejos de su vida cotidiana, Draco Rosa se sumerge en la Zona Colonial. Su tiempo en este rincón paradisíaco le brinda la oportunidad de desconectar, reflexionar y sobre todo, apreciar la belleza de los pequeños momentos que a menudo pasan desapercibidos en la vorágine del día a día, según cuenta.

A través de sus redes sociales, Draco compartió una instantánea donde captura la esencia de su escape tranquilo y resaltando la serenidad que encuentra en cada rincón de este destino caribeño. Mientras se sumerge en esta pausa, el artista deja entrever que estos momentos de introspección son esenciales para su bienestar y creatividad.

Escrito íntegro de Draco

Queridos amigos y familiares,

En este día lleno de reflexión, les pido paciencia mientras comparto mis pensamientos en dos partes.

La vida a menudo trae malentendidos, como tormentas que se avecinan en la distancia. Pero ¿qué hago al respecto? Me rindo, confiando en Dios y el universo para brindarme claridad, fuerza y perspectiva porque la perspectiva es el arte de ver el mundo a través de diferentes lentes, permitiéndonos descubrir belleza oculta y abrazar la plenitud de la vida mientras encontramos alegría en confiar en lo desconocido y abrazar la magia que trae.

Actualmente me encuentro en la República Dominicana, apreciando momentos de tranquilidad y sumergiéndome en la belleza mágica de la zona colonial. En medio del caos del mundo, es fácil perder la perspectiva. Veamos este año como una oportunidad para obtener claridad y evitar ser consumidos por la percepción. Me disculpo por mis divagaciones, pero al menos déjenme decirles: “Los amo”.

El amor y la gratitud que siento por cada uno de ustedes, quienes me han apoyado a lo largo de los años, es inmenurable. Les deseo a todos los días más felices por venir. Feliz Año Nuevo a todos mis hermanos y hermanas. Gracias por un año increíble.

Con inspiración y gratitud eternas,