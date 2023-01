Dra. Tania Medina “agradecida” por elección mujeres más poderosas de Forbes 2022; habla sobre nuevos proyectos

Por: Tania Frías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La doctora Tania Medina, especialista en cirugías plásticas, manifestó a El Nuevo Diario sentirse “súper agradecida” de ser parte de la elección del top 50 de las mujeres más poderosas del año 2022 por la revista Forbes Dominicana, junto a la chef María Martes y la atleta Marileidy Paulino, formando parte de sus metas para ese año.

“Que ellos (Forbes Dominicana) te tomen en cuenta para elegirte como una de las mujeres poderosas, es un total honor que no me esperaba, obviamente siempre trabajamos para cosas grandes, pero cuando llegan a ti, uno tiene que verlo con ojos de emoción. Yo me siento agradecida”, manifestó.

Medina, al ser entrevistada por el periodista y editor de Novedades, Elmer Féliz, dijo que cuando la llamaron para estar dentro de ese top de mujeres más poderosas del pasado año, sintió que fue algo increíble que no le podría pasar a ella, siendo una gran sorpresa el saber con cuales féminas iba a compartir dicha selección.

Además, contó que recibir esa distinción por parte de esa revista, fue uno de los propósitos que tenía contemplado para ese año, sintiéndose “muy feliz”, según la destacada especialista de que el universo y que “papá Dios” le haya regalado esa distinción.

“Porque, yo entiendo que todas las cosas vienen a ti en el momento en que estas preparada para recibirla, yo tengo los brazos abiertos para recibirlo todo”, enfatizó la doctora.

Asimismo, indicó que continuará apoyando a las mujeres a entender que la belleza es integral, informando a las chicas de que no solo es simplemente externa que esta se refleja de adentro hacia fuera, agregando a seguida que

Agregó que, “la vida es un reflejo de aquellas cosas que nosotros tenemos por dentro”.

La experta en salud estética, también añadió que hace falta masificar esa concientización de que las mujeres sepan que se debe luchar por la equidad no por la igualdad ante los hombres.

“Que las mujeres sepamos que no somos iguales a los hombres, pero sí tenemos que tener equidad, porque los hombres tienen sus características y nosotras también tenemos nuestras características que nos hacen totalmente únicas. La maternidad, papá Dios nos dio el don para dar vida, el instinto materno. Tenemos muchísimas cosas que el hombre nunca va a tener, entonces, sí necesitamos equidad, no igualdad (…) Y saber que esa equidad solo lo podemos lograr preparándonos y dando lo mejor de nosotros”, afirmó la galena.

Durante la conversación, también habló brevemente sobre sus inicios en la medicina, refiriendo que la decisión de ser profesional en las cirugías plásticas, ocurrió luego de que su madre le obsequiara al cumplir su mayoría de edad, una operación de implantes de senos.

“Yo era totalmente plana y mi mamá a los 18 años, me regaló un implante de mamá y en ese momento yo decidí que quería ser cirujana plástica, porque quería hacer sentir a otras personas como yo me sentía en ese momento.

Yo era una niña totalmente introvertida, no me gustaba ir a la playa, no me gustaba tomarme fotos, por increíblemente que parezca no me gustaba hablar y con ese pequeño cambio externo algo en mí se renovó. Entonces, ese es mi propósito de vida llevar ese sentimiento a cada una de las personas que Dios me ha colocado para tocar”, narró Medina.

La también posicionada en el top 25 de la revista “People en Español” como mujer poderosa 2022, reveló que está abierta a “todas las cosas bonitas que vengan”, sin metas tan específicas, señalando que quiere elaborar otro libro, viendo crecer a sus hijos felices más que con logros materiales, sino espirituales y quiere seguir siendo una mujer feliz.

“Yo entiendo que todos venimos a eso, a este mundo a acumular experiencias para ser más felices”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que habiendo tenido un 2022 grandioso con todo el posicionamiento que obtuvo a través de esas experiencias, informó que ve para ella un 2023 prometedor.

