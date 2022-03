Dr. Ernesto Cárdenas: Un médico con gran experiencia y dedicación a la ginecología y la obstetricia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – Ernesto Cárdenas es un profesional de la salud graduado en el área de ginecología y obstetricia en Universidad Florida State University e hizo la residencia en el Brooke Army Medical Center.

Este doctor cuenta con una extensa experiencia en su carrera. El nacido en Bucaramanga, Colombia, comentó que desde niño se sintió atraído por la medicina.

“Desde pequeño me gustaba ayudar a la gente y por otro lado el reto de descifrar cosas complicadas, resolver y arreglar cosas ya sean mecánicas o en el cuerpo humano. El concepto es lo mismo, siempre me ha llamado la atención y obviamente me encanta interactuar con las personas y ayudarlas en lo que pueda”, expresó Cárdenas.

Mencionó que eligió la especialidad de ginecología y obstetricia porque eso le permite tener más contacto con sus pacientes y eso lo disfruta cada día. ” Tengo una carrera en la que por lo general lidió con cosas bonitas y alegres, como lo es la llegada de un bebé”.

Además de sentirse feliz de dedicarle gran parte de su tiempo a las mujeres embarazadas, a Cárdenas le encanta pasar buenos momentos junto a su familia.

Señaló que lo que más le gusta de su profesión es la conexión que tiene con sus pacientes. Ya que después de tender un parto, continúa el chequeo anual y en el proceso se van conociendo mejor y la relación médico-paciente se fortalece.

El ginecólogo indicó que en estos tiempos de pandemia es importante pregerse. También acotó que está comprobado que las embarazadas son vulnerables, por lo que pueden contraer Covid-19 con facilidad. Debido a eso, recomienda vacunarse.

“He tenido pacientes que se han enfermado bastante, pero gracias a Dios se han mejorado y los bebés no han sido afectados”, agregó el profesional de la salud .

Además, recomendó a las mujeres a realizarse chequeos de rutina, evitar enfermedades de transmisión sexual, entre otros males.

En su extensa experiencia laboral sirvió en el Ejército de los Estados Unidos, por 12 años y se convirtió en cirujano de Batallón en Afganistán, en medio del campo de guerra. Su dedicación por el bienestar del prójimo también lo llevó a ser director de un hospital en una base militar: “Ví cosas muy feas, pero también muy bonitas. Fue una gran experiencia”, comentó.

Tras salir del ejército, por su disciplina y pasión por su trabajo logró abrir su consultorio en Miami, Florida, en 2012. Una de las metas que tiene en la actualidad es ampliar el lugar para poder contratar a más médicos y así ayudar a más personas, contar con el respaldo de profesionales de la medicina que tengan los mismos valores que él.

Proyectos

Cárdenas es un hombre que siempre está en constante aprendizaje y busca las formas de educar a sus pacientes. Debido a esto, uno de sus proyectos es hacer un postcast dónde conversaría temas que son importantes en la salud de las mujeres y de esa manera educarlas. “Me gustaría que esa información no sólo la tengan mis pacientes sino otras personas que estén fuera del consultorio que no tiene la habilidad de llegar a la clínica. Hacerlo con humor. Conversar”.

De no haberse dedicado a la medicina, Cárdenas dijo que sería ingeniero mecánico, ya que le gusta todo lo que tenga que ver con automotriz.

Si desea saber más sobre las experiencias laborales de este obstetra que cuenta con más de cinco mil partos y miles de pacientes y bebés sanos, lo puedo seguir a través de su Instagram con el usuario de @eldoctorcardenas.n

Relacionado