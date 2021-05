Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Dos Resurrecciones, Dos pueblos de Israel y dos Juicios finales, según Biblia”, esperando les sea de información, orientación, edificación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo que muchas personas incluyendo predicadores de la misma Biblia, ignoran que la palabra de Dios plantea estas realidades de que habrá dos resurrecciones finales, una para cristianos (pecadores arrepentidos y convertidos a Cristo) y otra para inconversos o pecadores no arrepentidos, ni convertidos, o en otras palabras una resurrección para gente salva y otra para gente perdida, dos resurrecciones y dos juicios finales, según la citas bíblicas que transcribiremos: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”, 1ra. Tesalonicenses 4:17 y 17.

Hermanos y amigos, el Señor viene a buscar su iglesia (conjunto de personas convertidas a él que perseveraron hasta el fin) y luego del gobierno milenial en la tierra establecido por el mismo Señor, entonces terminados estos mil años de gobierno cristiano, viene la segunda resurrección, según al cita bíblica siguiente: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. Apocalipsis 20:5, 12 al 15.

Por otra parte, también la biblia plantea que hay dos juicios finales uno para creyente en la primera resurrección para evaluar y galardonar el trabajo y la fidelidad realizada y otro para perdidos después de los mil años de gobierno milenial del Señor Jesucristo, y quiero transcribir las citas íntegras de estos juicios, el primer juicio lo realiza el Hijo de Dios y el segundo juicio el Padre celestial, citas bíblicas: “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo”, Romanos 14:10.

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”, 2da. Corintos 5:10.

En este mismo sentido, luego de los mil años, entonces el juicio final de pecadores no arrepentidos, según la cita siguiente:

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:12 al 15.

Mis queridos hermanos y amigos, en cuanto a que hay dos pueblos de Israel, uno geográfico y otro espiritual, esto se produjo por el rechazo a Cristo de parte del Israel geográfico, donde no todos creyeron el plan de salvación del Hijo de Dios, y Dios nos abrió la puerta a los que no éramos de esta nacionalidad israelita geográficamente hablando, a través de su Hijo, siempre y cuando lo aceptemos, nos arrepintamos y vivamos por y para él, según enseñanzas del Nuevo Testamento, según las citas bíblicas siguientes:

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”, Juan 1:11 al 13.

“Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado. Romanos 9:23 al 33.

“Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? (El remanente para testimonio)… Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. (El Israel espiritual compuesto por todos los creyentes de todas las naciones, incluyendo los israelitas geográfico que creyeron y se irán en el arrebatamiento de la iglesia) Alábalo si pude… Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Romanos capítulo 11.

Por otra parte, la Biblia también registra que hay dos Testamento, el antiguo pacto hecho con el Israel geográfico a través de Moisés y los mandamientos que Dios le suministro para que vivieran de acuerdo a sus reglas y el Nuevo hecho mediante la Sangre de Jesucristo para todo aquel que lo acepte y lo siga practicando sus enseñanzas. Mateo 26:28; Exodo 20: 1 al 17; Jeremías 31:31.

También, la Biblia registra que hay dos Jerusalén, la terrenal que fue la capital de Israel en el Antiguo Testamento de que el rey David la conquistó hasta que el imperio romano la destruyó en el primer siglo de la era cristiana; y la Jesusalén celestial una ciudad que Dios en el reino de los cielos para aquellos que alcancemos la salvación y al vida eterna en Jesucristo. Mateo 24:1 al 3; Apocalipsis 21:10 al 27; 2da. Samuel 5:6 al 10.

Concluyendo, éstas dos resurrecciones, en estos dos pueblos israelitas y en estos dos juicios finales lo que Dios enmarca es que habrá una diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve, dando un tratamiento diferente a cada grupo en particular, tanto a los salvos como a los perdidos en la primera y segunda resurrección, en el Israel geográfico que lo rechazó como en el Israel espiritual que lo espera (Iglesia) y por último en los juicios donde se ha de dar cuenta, una separación entre los salvos y entre los perdidos, porque uno es para recompensa y premiación y otro para castigo y condenación, y ahí están las citas bíblicas que confirman estas realidades planteadas en las Sagradas Escrituras (Biblia). Además de los dos pactos antiguo y el nuevo y las dos Jesusalén, la de aquí temporal y la de allá eterna… 2da. Corintos 5:10; Romanos 14:10; Apoc. 20:12 al 15.

Así que le recomiendo estar en la primera resurrección, en el primer juicio final, en el Israel espiritual, en el nuevo pacto, y el Jerusalén la celestial…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 3.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de J. Ramírez P.