Dos niños mueren y otras dos personas resultan gravemente heridas al ser arrolladas por una jeepeta en SPM 

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Al menos dos de tres niños murieron y su entrenador de beisbol resultó herido la tarde de este jueves, cuando regresaban a su hogar procedentes de un play de béisbol y fueron arrollados por una jeepeta en la calle Eduardo Mañón frente a la Escuela Básica del sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís.

Los infantes fallecidos fueron identificados como Jeremy Novel, de 7 años de edad, y Raynel Nova, de 6 años de edad, este último era amiguito y vecino del entrenador y sus dos hijos.

Mientras que los heridos fueron identificados como Geraldo José Novel y su hijo Irían Novel, de 5 años de edad, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro de salud de esa ciudad.

Según versiones el accidente se produjo momento que un hombre presuntamente enseñaba a conducir una dama y esta perdió el control del vehículo, pasándole por encima a los infantes y a su entrenador que caminaba junto a ellos.

El vehículo tan pronto arrolló los infantes y al hombre emprendió la huida.

Geraldo José Novel (entrenador) era el padre de Jeremy Novel (fallecido) y de Irían Novel, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro de salud.

Según las investigaciones realizadas por este redactor, Irían se encuentra en un estado muy delicado.

La Policía Nacional y Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informaron que investigan el hecho, para esclarecer el caso donde murieron dos menores y otras dos personas resultaron heridas en San Pedro de Macorís.

