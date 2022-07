Dos mineros están atrapados tras derrumbe de rocas en mina subterránea en Maimón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MAIMÓN.- Un minero dominicano y otro colombiano se encuentran atrapados desde la madrugada de este domingo, tras la caída de rocas en la mina subterránea que opera la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) en el municipio de Maimón, Monseñor Nouel, informó la empresa en un comunicado.

Los mineros se encontraban trabajando a 95 metros del área impactada, dijo la firma, al asegurar que ha tenido los “primeros signos de comunicación” con los obreros vía el sistema de tuberías y que estos se encuentran “bien” y con “buenos ánimos”.

“Actualmente nos encontramos trabajando en mejorar la comunicación con nuestros colaboradores en el punto donde se encuentran, así como en establecer el suministro de agua y comida al mismo tiempo que nuestros rescatistas trabajan al paso más acelerado para acceder al área afectada a fin de reforzar y asegurar la zona de impacto”, dijo Cormidom.

La minera, cuya matriz es de origen chino, agregó que aún no puede especificar el tiempo estimado de rescate, pero por “respeto” a las familias de los mineros” solicitó que no se difunda información “no confirmada” y que no haya sido emitida por los canales oficiales.

El presidente de la empresa, Paul Marinko, se encuentra “regresando a República Dominicana” para supervisar personalmente las operaciones de rescate.

La compañía dijo que ofrecerá una conferencia de prensa, una vez Marinko haya tenido la oportunidad de revisar e inspeccionar personalmente las operaciones de rescate y el incidente, para de esta forma mantener informada a la sociedad sobre los avances de los trabajos de rescate.

Cormidom dice en su página electrónica que opera la mina Cerro de Maimón, “donde realizamos labores de explotación de minerales de los cuales extraemos principalmente concentrado de cobre y zinc”.

La empresa explica que dispone de una concesión de 3,400 hectáreas aproximadamente.

“Nos destacamos por operar bajo estándares de sostenibilidad y responsabilidad social basados en la certificación ISO 26000, lo que convierte a nuestra empresa en una de las mineras mejores valoradas de la región”, afirma la empresa, cuya matriz china es Shenzhen Zhongjin Lingnan.

