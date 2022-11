Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Dos maneras de buscar a Dios: Por gratitud o por obligación”, ¿por qué?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que después que una persona entiende que Dios existe y es real y que este mundo y/o planeta no se hizo solo, ni se organizó solo, ni se embelleció sólo, ni se desarrolló sólo, ni se mantiene sólo, ni está en automático porque el Creador lo sostiene. Mateo 5:45; Colosenses 1:16 y 18; Salmos 24. Después que alguien entiende esto, entonces comienza un proceso de decisión voluntario o involuntario de buscar a Dios con los fines de agradecerle, obedecerle, obtener su amistad y sus beneficios temporales y eterno.

Ahora bien, hay dos maneras de buscar a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) cuando venimos nosotros voluntariamente en nuestra propia libertad o libre albedrío de acercarnos a quien nos trajo a esta tierra por la vía de los padres, quien nos creó y queremos estar conectados con él en pro de agradecerle y al mismo tiempo obtener los beneficios de estar en amistad y comunión en esta vida y la venidera que él ofrece a sus seguidores. Juan 11:25; Mateo 11:28, Juan 3:16; Juan 5:24 y la otra manera o la segunda manera es venir obligado, por las situaciones difíciles que nos vienen en la vida, llámese enfermedades, dolor físico, dolor emocional, pobreza y miseria, por pérdida de la libertad (preso), etc., etc.

Mis queridos hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras (Biblia) hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que demuestran esta realidad de buscar a Dios voluntariamente u obligatoriamente, cuando soy yo el que vengo sin problemas, o cuando los problemas me obligan a buscar a Dios, ¿cuál de esta manera prefiere usted, venir voluntariamente o que lo traigan obligado? Y quiero mencionarles ambos casos encontrados en la palabra de Dios…

Primero: Jairo un principal judío, dirigente de una sinagoga, cuando su hija se enfermó de muerte se vió obligado a buscar a Jesucristo para que le sane su hija. Lucas 8:49 y 50.

Segundo: La mujer del flujo de sangre no había podido ser curada por ningún médico de la época, se vio obligada como última y única alternativa de buscar al Hijo de Dios… Lucas 8:43 al 48.

Tercero: Los diez leprosos que buscaron a Jesús para que los sanase aunque al final solo uno agradeció su milagro y siguió a Jesús y lo adoró… Lucas 17:12 al 18.

Cuarto: Manasés un rey de Judá que luego de haber hecho cuántas maldades quiso y se le ocurrió estando en el poder, luego fue apresado por una nación extranjera que lo maltrató y encadenó en la mazmorra, y se vio obligado a clamar al Dios de Israel y fue restablecido en su reino, entonces entendió Manasés que Jehová era Dios. 2da. Cronicas 33:1 al 13.

Quinto: El hijo pródigo luego que se le acabaron los chelitos y estaba pasando hambre, entonces se vio obligado a volver humillado donde su padre (símbolo de Dios) para que lo perdonara y los restableciera aunque sea como un jornalero (empleado), y no seguir pasando las mil y una, por su mala cabeza… Lucas 15:11 al 24.

Hermanos y amigos estos 5 casos que les he mencionado buscaron a Dios obligado por su situación calamitosa, de no hacerlo hubieren fracaso en sus respectivos problemas, pero entendieron que Dios puede y tiene poder para resolver. Alábalo si puede…

Por otro lado, hay quienes buscaron a Dios sin tener ningún problema familiar, social, económico, bélico u otros y queremos mencionarles algunos casos bíblicos:

Primero: Unos griegos buscaron a Jesús a oír todas las maravillas y milagros que él había realizado. Juan cap. 12:20 al 26.

Segundo: Unos magos o sabios de la época en que nació el Hijo de Dios buscaron a Jesús para honrarlo con oro, incienso y mirra, entendiendo que Dios les reveló este acontecimiento. Mateo 2:1 al 12.

Tercero: Natanael el de Caná de Galilea buscó al Mesías (Cristo) sin estar enfrentando ninguna situación problemática simplemente por que un seguidor de Cristo llamado Felipe le predicó e invitó a conocer al Mesías… Juan 1:43 al 51.

Concluyendo, lo bueno fuera venir sin problemas a Dios, pero hoy estamos en mundo donde los problemas vienen sin estarlo buscando, y hay que tener un Dios poderoso y responsable para que nos ayude en todas las circunstancias de la vida, porque como dijo el Señor Jesucristo: “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido el mundo”. Juan 16:33.

Así que, lo importante es buscar a Dios mientras pueda ser hallado, con problemas o sin problemas, voluntaria o involuntariamente, pero buscarlo. El nos ha dado todo y tiene más que dar en el más allá, pero hay que obedecer su enseñanzas, hay apartarse del mal, hay que andar en su luz, hay que dejarse guiar de él por medio de su palabra y hay que parecerse en conducta moralmente hablando a Dios… ¿Cómo quiere venir usted por las buenas o en las malas?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

