Dos jóvenes ponen sus vidas en peligro al viajar en el capó de un vehículo en SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos jóvenes pusieron este jueves sus vidas en peligro al viajar en el capó de un vehículo y apalancado sus pies sobre otro vehículo, próximo al puente Juan Carlos en Santo Domingo Este.

En el vídeo se observa como los jóvenes están acostados en el capó del automóvil en movimiento.

El hombre que captó el momento decía “qué película, no se cuidan. La juventud no le está costando nada, no quieren respetar el templo del señor”.

