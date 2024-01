Dos jóvenes intentan escapar de policías en una motocicleta en SFM

Los jóvenes apresados.

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Dos jóvenes fueron detenidos por la policía de este municipio, luego de que se les indicará que se detuvieran, pero desobedecieron la orden intentado escapar en una motocicleta.

En el video enviado al El Nuevo Diario, se observa dos hombres, que son interceptados por la policía, para obligarlos a detenerse.

«Yo no tengo nada, no tenemos papeles, yo no soy ladrón, dice uno de los detenidos.

Mientras el policía le cuestiona ¿Porque te mandas?, a lo que uno de los jóvenes responde: «Nos asustamos fue, la goma de adelante esta pichada también».

Luego de la detención los apresados fueron revisados por las autoridades.

«Revísenos, no tenemos nada, nos asustamos, por toda esa gente, excúsenos», continua diciendo uno de los jóvenes.

«Ah pues tu eres un delincuente», le contesta el oficial.

Los jóvenes de 21 años, dijeron que se dirigían a sus casas a las «Bajadas, de la Duarte Arriba» .

Sin embargo, fueron apresados por no tener cédulas, ni andar previamente identificados.

El joven apresado, quien se identificó como Starlin comentó que iba a buscar su cédula y pido prestado un celular.

Los hechos ocurrieron en Castillo Arriba de esta localidad, durante una redada de la Policía Nacional.

Relacionado