Dos grandes esposas de presidentes de la época contemporánea, Rene Klang de Guzmán y Rosa Gómez de Mejía

Ha sido de gran dolor para el pueblo dominicano el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, mujer creyente en Dios y en los valores de la familia, con grandes aportes a la educación y la niñez. Como muestra, el legado del Museo Trampolín de la Zona Colonial, lugar donde hasta el último momento de su vida estuvo siempre cerca y presente. La directora de este museo y nuera, Nancy Handal de Mejía, fue más que una hija trabajando siempre de la mano, interesada en el desarrollo de los temas de educación en nuestro país, mujer sencilla y siempre con muestras de humildad tangible.

Es por eso que entendemos que a simple vista , Doña Rosa se une a otra grande en el cielo, Doña Rene Klang de Guzmán, nada más y nada menos que la fundadora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), creado mediante el decreto No. 426, el 23 de noviembre del 1978, en el gobierno del entonces presidente Antonio Guzmán Fernández el mismo año de su toma de posesión como Presidente de la Republica.

Aunque Doña Rene no nació en el país, era una cibaeña de corazón, al igual que Gómez. Doña Rosa siempre apoyó al Presidente Mejía en sus decisiones con la política, aunque no siempre coincidía en que el expresidente dedicara tanto tiempo en su vida, que es la política. El país debe siempre recordar estas dos mujeres que no usaron el poder para su beneficio, sino para dejar un legado por la protección social del ciudadano y siempre atentas a poder colaborar con la niñez.

En esa misma línea, hay que destacar el gran trabajo que viene realizando la actual Primera Dama actual, Raquel Arbaje de Abinader, quien está haciendo honra a ese ejemplo que dejan estas dos patriotas, con una oficina de Primera Dama sencilla pero actuando mucho con tantos temas y necesidades que se plantean incluso hasta en redes sociales.

Arbaje está presente mensualmente en actividades de expansión de los servicios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que dirige dignamente Besaida Santana (Manola) y también con grandes proyectos con relación al cáncer infantil.

Definitivamente, el papel protocolar de estas funciones al lado de los presidentes puede verdaderamente influir en las grandes decisiones para el cambio de las vidas de muchas personas. Así mismo, hay que recordar el refrán “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”.

