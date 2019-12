Dos empresas auditarán voto automatizado de las primaras y las municipales de febrero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos firmas extranjeras, contratada por la Junta Central Electoral (JCE), harán auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre pasado y una experticia al que será utilizado en las elecciones municipales de febrero de 2020.

En comunicados por separados, la JCE anunció que firmó este domingo con la española Alhambra Systems un contrato por más de medio de millón de dólares para que la firma realice una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre pasado.

Los trabajos de auditoría se realizarán en un plazo máximo de cinco semanas contadas a partir del 3 de enero venidero, y la parte que corresponde al análisis del código fuente se conocerá en las siguientes dos semanas después de esa fecha.

El acuerdo, firmado por el presidente de la JCE, Julio César Castaños, y el director general de Alhambra, Jaime Guevara, estipula el pago de 566.037 dólares por la realización de los trabajos. La mitad de la suma se desembolsará al inicio de la auditoría y el resto cuando el organismo electoral reciba sus resultados.

El contrato estipula que la empresa audite lo relativo al secreto del voto y la no trazabilidad; verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

Asimismo, analizar el programa fuente (código fuente) y contrastarlo con el programa objeto de la unidad de votación automatizada, para certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas.

También se comprobará el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos y la integridad de los datos y objetos de la base de datos.

Además, se certificará que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos, y comprobar que la relación de votación transmitida es exactamente la relación de votación recibida.

Alhambra deberá certificar que durante el proceso de votación el sistema funcionó sin conexión de las redes.

Experticia al voto automatizado para las municipales

De acuerdo al comunicado del organismo comicial, su presidente Julio César Castaños Guzmán, dijo que, tal como se informó en horas anteriores, la auditoría a las elecciones primarias, a las cuales se acogieron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) estará a cargo de la firma española Alhambra Eidos, “en virtud de los acuerdos firmados este mismo domingo”.

En cuanto a la experticia al proceso venidero, pautado para febrero de 2020 en el cual se escogerán los alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales, señaló que lo hará la empresa estadounidense Pro V&V, con sede en Alabama, a través de la cooperación que prestará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Esto segundo será una “auditoría y certificación al sistema del voto automatizado”, dice el documento.

