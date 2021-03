Dos dominicanos clasificados a final élite pro mundial IFBB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DISTRITO NACIONAL.- Es el mes de marzo 2021 y República Dominicana ha clasificado dos atletas a la final del campeonato mundial élite pro de fisiculturismo y fitness, mientras nueve más, por la cantidad de puntos acumulados, tienen oportunidad de llegar.

La Federación Internacional de Fisiculturismo y Fitness (IFBB por sus siglas en inglés), que preside el español, Rafael Santonja, al dar a conocer el actual escalafón mundial, indica que en la misma hay 18 atletas, dos de ellos dominicanos, ya clasificados al campeonato del mundo.

Hay que destacar que, del Continente Americano, además de los dos dominicanos, la dama Melissa Seaforth, de Antigua & Barbuda, van a la final, entre los que tienen puntos con posibilidades, solo hay 9 dominicanos y uno de Brasil, México y Bahamas, respectivamente.

En la categoría más importante, bodybuilding (fisiculturismo), el dominicano Jerark Toribio, ha sorprendido al mundo al estar clasificado a la final, junto a tres atletas más de otros países.

El criollo Jerarck Toribio, es el actual campeón absoluto de bodybuilding del campeonato Centroamérica y del Caribe de ese deporte, título ganado a final de año en el evento efectuado en la capital dominicana.

Otro dominicano clasificado a la final del campeonato mundial, es Michael Antonio de Jesús, quien logró estar en la élite profesional del mundo al ganar el absoluto de la categoría classic physique en ese Centroamericano y del Caribe.

La mejor femenina de las dominicanas es, Lizbeth de León, única criolla en el escalafón mundial de bikini, con majestuosos 12 puntos, está empatada en segundo lugar con Verónika Zemanová, de República Checa.

The Qualification for the Elite pro World Champions Ships (La clasificación IFBB Élite Pro del Campeonato mundial de fisiculturismo y fitness), encasilla con oportunidad de llegar a la final, además de la dama De León, a ocho atletas dominicanos más.

En bodybuiding, Andrés Eduardo Taveras, en segundo con 12 puntos y tercero, Pedro Azo José, con 9; en classic physique, Rubert Castillo, en tercero con 9 y Agustín Frías, en cuarto con 7.

En men´s physique, primero, Luís del Rosario, con 16 puntos; segundo, Sandy Familia, con 12: tercero, Ramón Jiménez, con 9 y cuarto, Edgar Minaya, con 7, todos con oportunidad de llegar a la final si continúan sumanto tantos.

La información fue ofrecida por el señor Tony Peña R, presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, quien se encuentra satisfecho por la clasificación segura a la final del campeonato mundial de ese deporte, de dos atletas criollos y con oportunidad de llegar, a nueve más, considerando que es un hecho histórico.