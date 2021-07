Dos directores de emisoras de radio prohíben colocar canciones de Ala Jazá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMIGO.- Dos directores de emisoras de radio del país han prohibido que se coloquen canciones del merenguero urbano Ala Jazá en su parrilla musical, tras las declaraciones que emitió respecto a la muerte de la leyenda del merengue, Johnny Ventura.

El primero de ellos es Geovanny Arias, director de la emisora de radio Maniel FM, de la provincia de San José de Ocoa, quien este viernes anunció que “queda prohibido poner música que corresponda al cantante Ala Jazá, por faltarle el respeto al fallecido merenguero Johnny Ventura”.

“Desde este momento se prohíbe sonar música de Ala Jazá en Maniel FM.91.9, en Ocoa”, sostuvo Arias.

El otro caso se trata de Tony Parache, director de la emisora de radio Monumental 100.3 de la provincia Santiago de los Caballeros, al norte del país, quien habría ordenado retirar todos los archivos de audio de Ala Jazá de la parrilla musical de la estación.

Lo que dijo Ala Jazá

Luego de que la tarde del miércoles se diera a conocer públicamente que el merenguero Johnny Ventura falleció de muerte súbita a la edad de 81 años, el artista de merengue Ala Jazá, se refirió a la muerte de “El Caballo Mayor”, como también se le conoce al cantante, asegurando que nunca apoyó el género y que le dieran “banda” con el tema.

“Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género”, dijo el cantante de merengue.

Tras el comentario, los usuarios de distintas redes sociales sostuvieron que la manera en la que Alá Jazá se expresó sobre la muerte de Johnny Ventura no fue la más respetuosa.

“Suéltenme en banda, no me busquen la boca a mí, tu sabe que yo le suelto lo que va…Don Johnny que Dios lo tenga en la gloria, todo bien no hay problema, pero yo no puedo amargarme la vida ahora”, expresó en su video en vivo.

