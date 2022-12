Dos colaboradores de Edesur con discapacidad motora se gradúan en Unicaribe; Morrison le propone ascenso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A lo largo de la historia cientos de personas han demostrado que tener una discapacidad física no ha sido obstáculo par lograr metas personales en la vida, tal como hacerse profesional.

Este ha sido el caso de dos colaboradores de la empresa Edesur Dominicana, que padecen de discapacidad físico-motora, quienes acaban de graduarse como licenciados en informática en la Universidad del Caribe.

Este logra ha sido gracias, primero a su disposición y luego Edesur, entidad que en los últimos años se ha caracterizado por promover la inclusión laboral y el desarrollo profesional de sus colabores con discapacidad, mediante contratos en igualdad de condiciones, promociones de puestos de trabajo, y apoyo en sus necesidades de capacitación, como parte de su programa de responsabilidad social corporativa.

Fue mediante este apoyo que sus colaboradores Maximino Rodríguez y Joan Santana lograron hacer sus sueños realidad y, sobre todo, llevar un mensaje de que en la vida no hay limitaciones cuando se quiere alcanzar un objetivo propuesto.

Al referirse al logro de Rodríguez y Santana, Milton Morrison, administrador gerente general de Edesur, manifestó que “cuando vemos casos de superación esos nos motiva, nos llena de regocijo, nos sentimos orgullosos de ustedes, y les exhortamos a que sigan siendo colaboradores de excelencia en esta empresa”.

Dijo que una muestra del compromiso de Edesur con la inclusión es que en la actualidad, la empresa cuenta con unos 22 colaboradores con diferentes tipos de discapacidad, y han impulsado numerosas iniciativas que promueven la participación, el desarrollo y la igualdad de las personas que tienen estas condiciones.

Morrison recibió a los graduandos en su despacho y le propuso ascenderlos de cargo, quedando esta a opción de los nuevos profesionales.

Sobre los graduandos

Maximino Rodríguez es padre de cuatro hijos y su enfermedad es producto de un accidente cerebro vascular (ACV), según reseña un comunicado de Edesur.

Dice que a sus 50 años se motivó a estudiar en la universidad para dejarle un legado a sus hijos y nietos, un estímulo para que ellos sigan estudiando.

“Le agradezco mucho a Edesur, que me abrió las puertas, me inquieté por superarme e ingresar a la universidad, la empresa siempre me apoyó, me permitió flexibilidad de horario para yo asistir a las clases, y me motivó a que siguiera adelante, que mi límite fuera el cielo, eso fue fundamental para yo lograr mi objetivo”, manifiesta Maximino, quien se desempeña como supervisor de Mensajería en la Dirección de Logística de Edesur.

De su lado, Joan Santana, un talentoso joven de 33 años, quien se moviliza utilizando una silla de ruedas, narró que Edesur le dio todas las facilidades para poder estudiar.

“Nunca tuve limitantes y el trato por parte de la empresa me ha hecho sentir como un colaborador igual que los demás, aquí no siento que tengo ninguna discapacidad”, asegura.

Crecimiento profesional en Edesur

Maximino relató su historia de crecimiento en Edesur, recordando que ingresó como mensajero interno, después pasó al área de Archivo, y actualmente es el supervisor de Mensajería y Archivo, manejando toda la documentación que entra y sale de la empresa en toda su zona de concesión.

Por su parte, Joan explicó que entró a Edesur como técnico de Servicio de Atención al Usuario, después pasó a ser soporte técnico, y hoy en día tiene la posición de analista en Sistemas Windows.

“Trabajo en lo que me gusta que es la Informática, y cada día aprendo cosas nuevas, la empresa me ha apoyado en esto, he recibido múltiples capacitaciones en el área, manifestó Santana.

Los inspiradores profesionales coincidieron en un emotivo mensaje a todo el que logré conocer sobre su historia: “Las limitaciones solo están en la mente, así que no importan las condiciones que tengan, ni los obstáculos que se presenten en la vida, sigan hacia adelante, que con esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr”.

Edesur abraza la inclusión

De su lado, Edusur manifestó que parte de las evidencias de su compromiso con la inclusión son los acuerdos con instituciones que promueven la participación, el desarrollo y la igualdad, como la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Instituto Santa Rosa de Lima de Ayuda al Sordo, Asociación Nacional de Sordos, la Fundación Dominicana de Ciegos, entre otras.

En ese sentido, indicó que ha capacitado en Lengua de Señas a 33 agentes de oficinas comerciales, así como a personal de las áreas de Comunicación y Gestión Humana, para brindar un servicio al cliente inclusivo y sin barreras de comunicación.

La empresa también imparte talleres sobre Diversidad e Inclusión dirigidos a sus colaboradores, y ha inaugurado dos oficinas comerciales modelo, orientada a personas con discapacidad, como parte de su política de buenas prácticas inclusivas.

“Gracias a estas y otras iniciativas, Edesur recibió el Sello de Buenas Prácticas Inclusivas RD Incluye 2021,

de la mano del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, expresó la entidad del sector eléctrico.

Relacionado