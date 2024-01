(VIDEO) Dos buques británicos chocan en un puerto de Baréin

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Dos buques de guerra británicos han colisionado en un puerto de Baréin en un incidente que está siendo investigado y en el que nadie ha resultado herido, según informó este sábado la Marina Real del Reino Unido.

Imágenes colgadas en redes sociales muestran cómo aparentemente la embarcación Chiddingfold choca contra la Bangor al lado de la costa del puerto del país árabe.

El ministerio británico de Defensa confirmó hoy que «no hubo heridos» a consecuencia de la colisión, si bien no reveló detalles de la naturaleza del incidente, mientras se lleva a cabo la pesquisa sobre sus circunstancias.

The British Navy everyone…

British minesweeper HSM Chiddingfold collided with another British warship, the HMS Bangor, in Bahrain, causing damage to both ships.

I guess the Houthis don't have to bother with those two ships.

😂😆 pic.twitter.com/Emye9mElUa

— Riggs Malloy (@riggsmalloy) January 20, 2024