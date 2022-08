Dos años cumpliendo; dos años cambiando; dos años transformando toda la República Dominicana

Hace exactamente dos años en donde el presidente Luis Abinader fue juramentado como presidente constitucional por el período 2020-2024. Tomó posesión en el momento más difícil que jamás un presidente de nuestra nación haya asumido el gobierno, ya que estábamos aún sumergidos en la pandemia covid 19, en donde el daño a la economía, la pérdida de empleos, muertes por contagios y el inicio de las alzas en los diferentes bienes y servicios que todo dominicano utiliza y adquiere, fue lo heredado por el partido de gobierno saliente.

En las condiciones antes mencionadas, nuestro presidente como bien capitán de un barco inicio resolviendo los problemas prioritarios que tenía en el momento que asumió la primera magistratura y fue priorizar el Sistema de Salud Dominicano. Fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica en tener vacunas contra el covid-19, tanto desde la República China, como de los Estados Unidos. Y no fue solo tener las vacunas, sino también realizar una estrategia y un Plan de Vacunación para poder vacunar el mayor número de dominicanos y así volver todos los dominicanos a nuestra vida cotidiana. Esta tarea fue realizada con tanto sacrificio y profesionalismo, que otros países vinieron a copiar el método utilizado en nuestra nación. Pero, ¿Qué trajo consigo ese esfuerzo sobre humano de nuestro gobierno de traer las vacunas y vacunar una gran parte del país? Trajo consigo, de que nuestro país vuelva a la normalidad económica, social, laboral, levantándose todas las medidas restrictivas que fueron impuestas por el covid- 19 (Toque de queda, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, y demás). Este gran logro y apertura a nivel mundial que tuvo este pequeño país se le atribuye al Gabinete de Salud que siempre estuvo adelantándose a cualquier fenómeno o escenario que podía traer la pandemia.

Continuando con los cumplimientos y cambios de este gobierno del sector Salud, estos dos primeros años se puede alagar la creación de sesenta (60) nuevas Farmacias del Pueblo, distribuidas en todo el territorio nacional, impactando directamente a cientos y miles de dominicanos que adquieren medicamentos de muy buena calidad, a un bajo costo, por la eficiente labor que viene desempeñando su incumben te Adolfo Pérez en PROMESE/CAL.

Así mismo en SENASA, se ha cumplido agregando al doble de dominicanos que han podido tener un Seguro de Salud, en donde la mayoría nunca se imaginaron poder acceder a un seguro médico, y ya en la actualidad gozan de esta herramienta. En el Programa de Alto Costo, desde que fue fundado nunca antes habían ingresado a dicho programa tantos dominicanos, ya que para estar inscrito en cualquiera de las patologías que cubría el programa, no solamente se tenía que tener el padecimiento, sino que también se tenía que formar parte de alguna organización política de turno, lo que esta nueva gestión dejo atrás dicho esquema, permitiendo la incorporación de nuevos pacientes y teniendo dicho programa un presupuesto para sustentar los medicamentos de los pacientes de más de 5 mil millones.

En cuanto a la recuperación del Turismo, nuestro país es bendito y afortunado, por como estamos recibiendo turistas en todo el territorio nacional. La República Dominicana recuperó los turistas que visitaban mensualmente y anualmente nuestro país luego de la Pandemia covid- 19, más rápido que países que son inclusive más desarrollado que nosotros, y no solamente su recuperación, sino que sean roto los récords de turistas que nos visitan. Esta ardua labor tiene nombre y apellido, ya que nuestro presidente es el presidente del gabinete de Turismo y el mismo se ha enfocado y esforzado para que podamos exhibir cada rincón de nuestro territorio nacional, para atraer a más viajeros.

Otro de los aciertos de esta administración lo ha sido el abastecimiento de todos los productos de primera necesidad en todas partes del país, lean bien en todas partes del país. No obstante, lo que ocurrió con la pandemia del covid- 19 y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, la comida no se ha escaseado. Este abastecimiento se debe a una buena estrategia de políticas agropecuarias, ganaderas y flexibilización en las importaciones de algunos rubros de los principales productos que son almorzados por nuestros residentes. En este logro también es bueno resaltar como atinada, la congelación del precio de los combustibles y ser subsidiado por el gobierno, ya que debido a esta medida muchos productos no sean escaseado, ni han aumentado precios tan elevados, como han ocurrido en otros países.

En el terreno de las recaudaciones la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con la difícil tarea de recaudar tributos en los dos primeros años de gobierno del presidente, donde sobre paso la pandemia del covid 19 y luego la guerra entre los Rusia y Ucrania. Misión que muchos la pudieran catalogar como sencilla, pero durante años anteriores donde el mundo no tenía las complicaciones y los bloqueos a nivel mundiales, nunca fueron tan efectivas. Hoy por hoy, estas instituciones con el eficiente trabajo que vienen realizando el gobierno ha podido destinar y equilibrar recursos a algunas áreas donde si se ha necesito subsidiar.

Toda esta ardua labor de muchos funcionarios principales del gobierno ha ayudado para que Supérate, como Programa Social del Gobierno, haya podido duplicar sus afiliados y así mismo doblar el monto que reciben los usuarios con la referida ayuda. Con el cumplimiento de esta hazaña también el presidente cumple otra de sus promesas de campaña, como lo fue la entrega de la “Tarjeta Doble”, que venía siendo el duplo del monto que anteriormente tenían dicha tarjeta, para que los que los usufructuarios puedan tener una ayuda más digna.

Ya de manera resumida, en comparación con otros países del mundo de presidentes que fueron electos en alrededor las mismas fechas que fue juramentado nuestro presidente, podremos decir que el presidente Abinader está entre los tres (03) mejores valorados, y la mayoría de estos mandatarios por todas las crisis mundiales que han tenido que atravesar, están en muy bajo porcentaje de aceptación. Estas altas valoraciones y estima que el pueblo le ha dado a Luis, se puede concretizar en el gran trabajo, sacrificio, humildad y honestidad que ha caracterizado el gobierno del presidente Abinader, dando como resultado uno de los presidentes más populares y mejores evaluados en toda Latino América.

Es bueno indicar, que para el año 2023 y 2024 este gobierno tiene pautado las inauguraciones y proyectos de infraestructuras más importantes, que aún no están finalizadas. Lo que se podría decir, que si al día de hoy Luis tiene un porcentaje mayor al 50% si las elecciones fueran hoy, cuando aún sin entregar las obras principales de su gobierno, al ser entregadas estas grandes infraestructuras y mega obras su aceptación será mucho mayor, lo que sellaría por completo la re postulación del mandatario.

Ya en esta etapa, el barco cruzo las mareas, tempestades y corrientes más contundentes, en donde el capitán del buque pudo en momentos fuertes flaquear y retroceder, sin embargo, vimos un marinero a todo vapor y con una contundente visión de gobierno, que nada ni nadie ha podido desenfocarlo en los planes que tiene para su nación y para toda la prosperidad de nuestros dominicanos.

¡Contra viento y marea presidente, continúe así! Escuche a su pueblo que lo puso a dirigir los destinos de esta nación, escuche su partido que fue que confió en usted para que sea el líder y guía y por último oiga a todos los dominicanos que a viva voz, han estado cantando desde hace unos días y hoy se inicia con mas gallardía, el eslogan que lo llevara a otro periodo presidencial, ¡LUIS 4+!

POR PAUL J. MALDONADO B

