Dos agentes penitenciarios fallecen en accidente en la carretera Consuelo-SPM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CONSUELO.- Dos personas murieron la noche del lunes en un triple choque ocurrido en la Carretera Mella, que une al Municipio Consuelo con San Pedro de Macorís, específicamente en la curva del Batey Don Juan.

Los fallecidos fueron identificados como Nataly Peña Roa, de 24 años, oriunda de Las Matas de Farfán y Randall Michael Rivera Crosset, de 27, quien residía en el Municipio de Ramón Santana y ambos eran agentes penitenciarios en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), de esta ciudad.

Ambos iban en un vehículo y se produjo un triple choque con dos vehículos más, abordados por varias personas que resultaron heridas, entre ellos una niña de brazos, con identificaciones que no se conocen, pues no existe una nota informativa, pero según las fuentes el estado de estos no es de gravedad.

El cadáver de Peña fue llevado en la tarde de hoy a Las Matas de Farfán para darle sepultura y el de Rivera Crosset fue llevado al Municipio de Ramón Santana para ser sepultado.

Relacionado