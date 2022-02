Donovan Mitchell visita a un especialista en conmociones cerebrales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Donovan Mitchell podría perderse varios partidos por una conmoción cerebral. Esa es la información a 19 de enero, dos días después del golpe que había provocado tal problema. Pues bien, siete partidos después, aún no está listo para jugar.

De sobra es conocido que la NBA se toma muy en serio cualquier incidente en la cabeza y que obliga a pasar por un protocolo a sus jugadores antes de regresar a las canchas. Tal contratiempo suele durar algunos días y hace que estos se pierdan uno, dos o, a lo sumo, tres partidos. Sin embargo, el caso de la estrella de Utah está siendo diferente, ya que van más de dos semanas alejado de las pistas y siete encuentros sin pisarlas.

Según informa Tony Jones de The Athletic, los síntomas de la conmoción cerebral aún no han remitido en el caso de Mitchell, contexto que le ha llevado a visitar a un especialista en este campo; y es que el guard no ha podido siquiera entrenar hasta la fecha.

Los Jazz pierden sin él exactamente 25,5 puntos, 5,2 asistencias, 4 rebotes y 1,6 robos, grandes números que necesitan cuanto antes, ya que solo han podido ganar en dos de sus últimos once partidos, lo que les ha llevado a ocupar actualmente la cuarta plaza de la Conferencia Oeste con 30-21.

La baja de Mitchell no es la única de la organización de Salt Lake City, ya que Rudy Gobert lleva también cuatro partidos sin jugar por molestias en los isquiotibiales, mientras que Joe Ingles ha dicho adiós a la temporada por un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Relacionado