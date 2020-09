Donovan Mitchell sobre la eliminación ante Denver: “No volverá a suceder”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La eliminación ante Denver Nuggets sigue persiguiendo a Donovan Mitchell. Nada más concluir el séptimo partido la estrella de los Jazz señaló que le costaría olvidar esta serie, ya que entendía que la tuvieron en varias ocasiones en su mano y la dejaron escapar. Sus últimas palabras refrendan tal augurio, ya que continúa dándole vueltas a por qué no fueron capaces de clasificarse tras conseguir una ventaja de 3-1.

“Pasamos de ser lo que la gente definía como un equipo ‘insalvable’ a esto, y no creo que nadie esperase eso de nosotros. Estoy contento por la forma en que jugamos, pero obviamente no con el resultado. Tenemos problemas que sabemos que podemos arreglar y, como dije, de alguna forma sentimos que regalamos situaciones en las que perdimos el control de la serie”, comenta a Tony Jones de The Athletic.

Sin sacar de su cabeza como un 3-1 se acabó convirtiendo en un 3-4, Mitchell pone el acento en la ausencia de Bojan Bogdanovic, a quien una lesión lo convirtió en baja para toda la temporada. El All-Star de la franquicia de Salt Lake City entiende que con su regreso será un conjunto aún más peligroso.

“Si antes de llegar aquí me dices que iríamos 3-1 sin Bojan, mínimo diría que estabas mintiendo. Tengo confianza plena en nosotros, pero ese escenario no era previsible. Llegamos a la burbuja y todo el mundo se concentró en el trabajo, desde los novatos a los entrenadores, pero tenemos que hacer más. Cuando Bojan regrese, tendremos otra arma. Esto no volverá a suceder”, sentencia sobre cómo perdieron.

Ver un futuro brillante en Utah no es complicado. Mike Conley, quien al principio no encajó bien, ha terminado por desarrollar una mejor química con sus compañeros. De Bogdanovic hay poco que decir, es un jugador que en ataque aporta muchos puntos (este curso ha promediado 20,2 por noche). Y luego tenemos a un Mitchell que continuará en el equipo a lago plazo y a un Rudy Gobert que sigue sumando habilidades a su juego. En las campañas venideras volverán a ser un quebradero de cabeza para quien se los encuentre.