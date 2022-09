Donovan Mitchell responde a Ainge y su visión de los Jazz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- En su último encuentro con la prensa Danny Ainge tuvo que explicar qué le había llevado a abrazar la vía de la reconstrucción absoluta en Utah. Su llegada a principios de año vaticinaba cambios bruscos, pero quizás no el volantazo que ha llevado a los Jazz a poner en venta prácticamente todo a cambio de proyección de futuro. Para excusar esta decisión el directivo esgrimió que percibía que los integrantes del grupo habían dejado de confiar en sus compañeros y en el equipo en general. Hoy Donovan Mitchell ha querido refutar los argumentos de su antiguo superior definiéndolas como injustas.

«En absoluto» comenzaba contestando en The Woj Pod a si estaba de acuerdo con las palabras de Ainge. «Esa es su asunción después de estar en la organización seis meses. Es fácil ver las cosas desde fuera y formarte tu propia percepción. […] No diría que dejamos de creer los unos en los otros. No creo que sea justo habiendo estado solo seis meses».

Mitchell no es lo suficientemente naíf para decir que no había ningún problema. Él mismo los admite sin demasiadas reservas. «A pesar de lo que recogen los reportajes, especialmente sobre Rudy y yo, es obvio que tenemos nuestras diferencias. Pero al fin y al cabo hemos sido el mejor dúo de pick-and-roll durante largos tramos el año pasado. Fuimos eficientes en la cancha» se defendía el escolta. Hay otras muchas cosas complejas que explican por qué no hemos tenido éxito».

