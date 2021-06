Donovan Mitchell: “No hemos hecho todo esto para perder en segunda ronda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Utah Jazz se hallan en un momento crítico. La derrota sufrida en casa este miércoles ante Los Angeles Clippers los deja sin margen de maniobra. Un nuevo tropiezo confirmaría su eliminación, por lo que los dos próximos enfrentamientos —en caso de ser necesario un jurgo 7— suponen un match-ball para ellos.

Lo cierto es que el contexto está resultando especialmente doloroso para los Jazz. Una eliminación en Semifinales de Conferencia suponía un escenario plausible teniendo en cuenta la confección de la plantilla y los amenazantes rivales con los que compartían la Conferencia Oeste. Sin embargo, las expectativas se incrementaron a medida que los de Salt Lake City dominaban la regular season y, posteriormente, se situaban con una ventaja de 2-0 en la serie contra los Clippers.

De repente, los Jazz se ven entre la espada y la pared tras sufrir tres derrotas consecutivas por primera vez en toda la temporada. La última vez que cosecharon una racha similar fue, precisamente, en los pasados playoffs ante Denver Nuggets.

La amenaza de una nueva eliminación tras tener relativamente encaminada la serie ha hecho mella en la plantilla. Especialmente en su máxima estrella, Donovan Mitchell. El escolta, además, ha reconocido su gran frustración al respecto. No solo por los recientes resultados, sino por no poder estar al 100% a causa de las molestias en el tobillo por la lesión sufrida hace dos meses. La zona no está completamente curada y el jugador ha reconocido que precisará de descanso para poder recuperar su antigua movilidad. Tiempo. Precisamente lo que no tienen los Jazz.

“Voy a tener que lidiar con esto”, afirmó Mitchell para el medio Deseret News. “Esto apesta. No tengo nada más que decir, ¿sabes? Es difícil cuando intentas hacer distintas cosas que hacías normalmente y ver zonas por las que te puedes colar, pero esto no te lo permite. Entonces, debes encontrar otra manera. Es difícil, pero tengo que encontrar la forma. De lo contrario nos iremos de vuelta a casa.”

Los propios Jazz han hecho todo lo posible para limitar el rango de acción de Mitchell en todas aquellas jugadas que causen un mayor impacto a su tobillo. Sin embargo, la ausencia del otro gran creador de juego, Mike Conley, ha obligado a cuerpo técnico y jugador a asumir dichas situaciones, aún suponiendo un riesgo directo.

El escolta ha respondido con creces al desafió —promedia 34,0 puntos por encuentro— pero ha faltado potencia de fuego a su alrededor y los ajustes defensivos de Ty Lue, principalmente condensados en un small-ball, han hecho mucho daño. Ya en su último partido su producción disminuyó hasta los 21 tantos, visiblemente cansado y lastrado por las molestias y la exigencia del rival. Aún así, las esperanzas de remontada de los Jazz pasan por él.

“Es mejor tener un Donovan al 90% que no tener a Donovan”, afirmó Rudy Gobert. “Al final, todo el equipo tiene que intentar dar todo lo que tiene y ayudarse mutuamente.”

Un apoyo y unión que ahora resultará fundamental. Ya no solo por el físico, sino por el golpe moral que ha supuesto la derrota en el quinto partido, celebrado en el Vivint Smart Home Arena. Un tropiezo que devuelve los fantasmas de la edición de 2020 ante los Nuggets. La posibilidad de repetir decepción resulta insoportable para Mitchell.

“Lo dije el año pasado”, añadió Donovan. “No hicimos todo esto para perder en segunda ronda. Entonces, tengo que buscar la manera de resolver esto. De lo contrario, eso es todo. Se acabó.”

Ahora, los Jazz solo disfrutarán de un día de asueto antes de volver a la carga de cara al sexto partido de la eliminatoria. En él, los Clippers tendrán la oportunidad de cerrar su clasificación para las Finales de Conferencia en el Staples Center.

