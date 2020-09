Donovan Mitchell: “No debimos llegar al séptimo partido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La derrota en primera ronda ante Denver ha dolido y mucho en el seno de Utah Jazz. Los de Salt Laker City se repusieron a la tras caer en la prórroga en el primer partido para después enlazar tres victorias y colocarse 3-1 arriba en la serie. Con tal ventaja los chicos de Quin Snyder parecían preparados para rematar a los Nuggets. No solo no ha sido así, sino que los de Colorado les devolvieron la racha de triunfos para completar la remontada en un emocionante séptimo partido.

Tras la eliminación uno de los más apesadumbrados en Utah era Donovan Mitchell. Es escolta, quien junto a Jamal Murray ha roto varios registros históricos, ha visto como su promedio de 36,3 puntos por noche no ha servido para citarse en las semifinales de la Conferencia Oeste con Los Angeles Clippers. Pese al varapalo, el anotador de los Jazz aboga por encajar la eliminación y mirar al futuro con optimismo.

“Estamos listos para enfrentar cualquier contratiempo. Es una cuestión de carácter remontar como lo hicimos. Estamos preparados para todo. Sobre mi rendimiento, es cierto que en algunos aspectos me he sorprendido a mí mismo, pero lo conseguido no es algo en lo que no haya trabajado. Hubo críticas sobre lo que podía hacer en ataque en ataque y en defensa, pero siento que he dado un paso es la dirección correcta. Esto no es el final de nada. Solo estoy rascando la superficie. Sé lo duro que he trabajado y lo duro que ha trabajado este equipo. Este no será el final. Esto es solo el comienzo. Ya estoy preparado para volver a jugar. Creo que todos los estamos”, recalca.

Pese al optimismo de Mitchell, el escolta de los Jazz tiene claro que no será sencillo olvidar este último partido en el que han peleado tanto para terminar ahogados en la orilla. “Para ser honesto, he concluido en estado de shock. Trabajas tan duro para llegar al punto en el que nos encontrábamos, estábamos tan cerca… Era una gran desventaja, luchamos, peleamos y lo teníamos muy cerca… Eso dolió. No sabía qué más podía hacer. Estaba exhausto. Simplemente me quedé allí parado… Este momento permanecerá algún tiempo en mi mente”, admite.

Debieron resolver antes

Uno de los fantasmas que persigue a Donovan Mitchell es el que haber tenido varios momentos claves en la serie que no han aprovechado. “Ni siquiera deberíamos haber estado en esta situación. De ahí parten muchas de las emociones. Hay muchos momentos que podemos nombrar como grupo. Creo que eso es lo que más duele. Podemos ir a mi violación de 8 segundos en el primer partido, a desperdiciar una ventaja de 15 puntos en el quinto partido, a no igualar su nivel de intensidad en el sexto partido… Hay tantas cosas que siento que podríamos haber hecho y no hicimos… Creo que ese es el germen del dolor. Simplemente pienso que no debimos llegar al Game 7. Tuvimos múltiples oportunidades para eliminarlos. Ellos tienen experiencia, han jugado en momentos como este y hay que darles crédito . Pero hay ciertas cosas que miras hacia atrás y definitivamente podríamos haber hecho cosas para no vernos en esta situación. Pero lo arreglaremos”, concluye