Donovan Mitchell mantiene su objetivo: luchar por el anillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Los Utah Jazz han sufrido diversos altibajos a lo largo de la temporada, lo que significa que la presión recaerá sobre los pesos pesados del vestuario. Después de un horroroso mes de enero salpicado por lesiones, protocolos COVID-19, rumores de traspaso y referencias a un posible mal ambiente interno, los Jazz se han recompuesto con seis triunfos consecutivos.

Una de las informaciones más repetida durante las últimas semanas y que mayor preocupación ha despertado entre la afición mormona ha girado alrededor de un supuesto malestar de Donovan Mitchell, lo que dejaría su futuro en Salt Lake City en el aire.

En una reciente entrevista con el periodista de Yahoo Sports, Chris Haynes, el escolta abordó este escenario. Una charla en la que no confirmó pero tampoco desmintió este desenlace. «He llegado a un punto en el que estoy contento conmigo mismo», afirmó Mitchell. «En lo que respecta a mí y a la franquicia, lo abordo con mis compañeros. He visto todo lo que se ha escrito. No estoy agobiado por ello, ni estoy pensando en ello. Solo me preocupo en cómo podemos ganar».

Estas declaraciones pueden interpretarse como un toque de atención a la gerencia de cara a protagonizar movimientos que sitúen a la franquicia en una real disposición para luchar por el anillo. «Se va a hablar diga algo o no. Siempre ha sido así. Pero yo soy alguien que dice: ‘Está bien, están diciendo cosas, hablemos sobre ello y avancemos’. Realmente no he pensado demasiado en ello. Estoy feliz en este momento y sigo buscando formas de ganar.»

De momento, los Jazz han recuperado sensaciones tras vencer sus últimos seis partidos, lo que les ha permitido asentarse en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, mantener a raya a los Dallas Mavericks y no perder de horizonte a Golden State Warriors y Memphis Grizzlies.

Su relación con Rudy Gobert

Otro de los temas candentes de la entrevista fue el de la tensión que aparentemente rodea a la relación de Donovan Mitchell y Rudy Gobert. El escolta quiso aclarar que el vínculo entre ambos es bueno. Al menos de cara al exterior.

«En primer lugar, estamos bien. Solo quiero dejar constancia de haber dicho eso», empezó el All-Star. «Pero creo que es interesante que sucedan esas cosas… En tono de broma: para ser un grupo que se odia estamos jugando bastante bien. Y podemos aún ser mejores.»

Mitchell prosiguió con su explicación y aseguró que la magnitud de la situación no es cómo ha sido compartida en diversos medios de comunicación. «Estamos concentrados en ganar. Estamos trabajando hacia un objetivo común y, como dije, comienza conmigo y con un big men [Gobert]. Si queremos llegar a ganar un campeonato, en última instancia, comenzará con nosotros. La gente dirá lo que tenga que decir. Si ganamos un campeonato no habrá nada que decir. Entonces, ese es el objetivo. Y estamos bien. Somos buenos compañeros de equipo y estamos listos para encontrar formas de ganar. Estamos buscando hacer cosas más grandes.»

Relacionado